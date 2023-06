The Elder Scrolls 6: Das Rollenspiel ist "noch fünf Jahre oder mehr entfernt"

The Elder Scrolls 6: Veröffentlichung in weiter Ferne





Asked about Elder Scrolls VI platforms: "It’s so far out it’s hard to understand what the platforms will even be…" ... "We’re talking about a game that’s five-plus years away"



Spencer fuzzy on whether he previously made a public statement saying it'd be Xbox-only



— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 23, 2023

Starfield, dann TES 6 und dann Fallout 5?

Zwischen demvonundwerden wohl mindestens 17 Jahre liegen: Dies geht zumindest aus einer Äußerung von Xbox-Chef Phil Spencer vor, die er in der laufenden Gerichtsverhandlung zum geplanten Activision-Blizzard tätigte.Dieist bekanntlich schon ein paar Jahre her. Genauer gesagt auf der E3 2018 gab Bethesda Softworks, damals noch nicht im Besitz von Microsoft, mit einem kurzen Teaser-Trailer bekannt, dass man am nächsten Teil der Rollenspiel-Reihe arbeitet. Bis zum Release werden wohl noch einmal fünf Jahre oder sogar noch mehr ins Land ziehen.In der aktuellen Gerichtsverhandlung rund um den möglichen Kauf von Activision-Blizzard durch Microsoft musste sich gestern Xbox-Chef Phil Spencer einer mehrstündigen Befragung stellen. Dabei kam man auch auf The Elder Scrolls 6 zu sprechen und auf welchen Plattformen das Rollenspiel erscheinen wird.Spencer konnte darauf jedoch keine genaue Antwort geben, wie der Videospiel-Journalist Stephen Totilo via Twitter berichtet. "Es ist noch so weit weg, dass es schwer zu sagen ist, welche Plattformen es überhaupt geben wird...", so Spencer. Man würde über ein "Spiel sprechen, welches noch fünf Jahre oder mehr entfernt ist."Gemäß dieser Aussage würde das bedeuten, dass The Elder Scrolls 6erscheinen wird oder eben später. Bedenkt man, dass Skyrim einst 2011 erschienen ist, liegen zwischen beiden Serienteilen mindestens 17 Jahre. Mit solch großen Abständen ist The Elder Scrolls übrigens nicht alleine: Auchnähert sich der 10-Jahres-Marke undAllzu überraschend dürfte es aber nicht sein, dass The Elder Scrolls 6 noch so lange auf sich warten lässt. Schließlich hatte Bethesda schon vor Jahren klar mitgeteilt, dass man erst einmalveröffentlichen wird, ehe man sich dem nächsten Großprojekt widmen wird. Das, aber auch danach wird man sich beim US-Studio noch nicht mit voller Kraft dem nächsten Projekt zuwenden. Stichwort: Updates und DLCs.Dennoch dürfte wohl nach und nach die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 vorangetrieben werden, aber ob man das Rollenspiel tatsächlich noch in diesem Jahrzehnt zu Gesicht bekommt, bleibt abzuwarten. Noch schwieriger dürften es Fallout-Fans haben: Zwar ist, aber wird erst nach The Elder Scrolls 6 erscheinen. Vor 2030 gibt es also quasi keine Chance, dass es erneut in das postapokalyptische Rollenspiel geht –