The Elder Scrolls 6: Skyrim-Nachfolger in "früher Entwicklungsphase"

The Elder Scrolls 6? "Unser Fokus liegt voll auf Starfield."

Im Moment macht Spieleentwickler Bethesda mit seinem neuen Science-Fiction-Rollenspielvon sich reden. Während das Space-Epos in den Startlöchern bereitsteht, ist im Hintergrund mitein bereits seit Jahren populäres Franchise aus diesem Hause in eine neue Entwicklungsphase gerutscht.So hat, Head of Publishing bei Bethesda, bestätigt, dass sich der-Nachfolger nicht mehr in einer Pre-Production-Phase, sondern in einem frühen Entwicklungsstadium. Das bedeute aber nicht, dass jetzt regelmäßig neue News zu dem Spiel erscheinen.Im Gegenteil: Bis es konkretere Infos zu The Elder Scrolls 6 geben wird, könnten Jahre vergehen, verriet Hines in einem Interview mit Vandal . „Im Moment liegt unser Fokus auf Starfield und es wird auch nochbleiben.“ Jeder bei Bethesda sei im Moment darauf konzentriert, dass Starfield alle Erwartungen erfüllt, auch wenn einige Entwickler eben auch am neuen Elder-Scrolls-Titel arbeiten. „Erwartet nicht, in absehbarer Zeit Neuigkeiten zu dem Spiel zu hören.“Starfield steht währenddessen in den Startlöchern und hat kürzlich auch in den Verkaufscharts bei Steam den ersten Platz von Baldur's Gate 3 übernommen. Dass man bei Bethesda damit rechnet, dass dieses Spiel die, wie die letzten Elder-Scrolls-Teile, ist anzunehmen. Fürerschien vor ein paar Monaten erst eine Erweiterung und Skyrim erfreut sich dank zahlreicher Mods auch fast zwölf Jahre nach Release großer Beliebtheit.Bethesda hat zugesichert, dass dieauchwird und ein entsprechendes Tool zur Verfügung gestellt. Was wir vom Science-Fiction-Epos halten, könnt ihr ab 18 Uhr bei uns lesen.