The Elder Scrolls 6: Kommende Bethesda-Releases mit Doom Year Zero, Dishonored 3 und mehr geleakt

Von The Elder Scrolls 6 bis Doom Year Zero: Das steht im Bethesda-Dokument

Was der Leak außerdem verrät

, Neuauflagen vonund, ein neuesund noch viel mehr: Ein Gerichtsdokument hat dieoffengelegt. Zumindest die, die man vor wenigen Jahren intern formulierte.Das besagte Schriftstück stammt dabei erneut aus dem Gerichtsstreit zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission und sollte eigentlich geheim bleiben. Allerdings ist es nicht geschwärzt hochgeladen wurden und hat seinen Weg ins Internet gefunden. Dieliefert dabei einige spannende Namen inklusive geplanter Veröffentlichungszeiträume. Dennoch sollte man genau hinsehen.Das Dokument, welches ihr im Original unter anderem im Spieleforum resetera findet, zeigt die Pläne von Bethesda für die. Mit dabei sind bereits schon veröffentlichte Spiele wieoder, aber auch bisher nicht enthüllte Titel finden sich wieder. Und die dürften naturgemäß besonders spannend sein.Neben einem längst bestätigten The Elder Scrolls 6 oder dem geplanten-Spiel sind außerdemund Fallout 3 zu erkennen. Zu Ersterem gab es bereits Ende Juli ein Gerücht, wonach angeblich das Studio Virtuos für die Neuauflage auf Basis der Unreal Engine 5 zuständig sei. Offiziell bestätigt hat Bethesda diese Informationen bislang aber nicht.Des Weiteren geht aus dem Dokument hervor, dass es Überlegungen für einen Nachfolger vonundgab. Zudem habe sich offenbar ein Spiel namenssamt DLCs in Entwicklung befunden. Dabei könnte es sich um einen Nachfolger von Doom Eternal handeln, wobei es zuletzt in ein paar Gerüchten hieß, dass id Software an einemarbeiten würde.Nicht minder interessant: Mitundsind noch zwei weitere Großprojekte gelistet, die aber keinen eigenen Namen haben. Bei Kestrel könnte es sich aber aller Voraussicht nach um das neue MMO der Zenimax Online Studios handeln, den Machern von. Das befindet sich schon seit einigen Jahren in der Entwicklung, wurde aber bislang nicht offiziell enthüllt.Obwohl diese Namen mitunter sehr spannend klingen, sollte man sich einen wichtigen Punkt vor Augen führen: Die Releaseliste stammt vermutlich aus demoder sogar noch früher, sprich die Infos sind nicht mehr unbedingt aktuell. Immerhin rechnete Bethesda, damals noch nicht von Microsoft gekauft, mit einem Release vonim Jahr 2021., einer der, wird in den Dokument außerden simpel als Project Hibiki gelistet.Ein The Elder Scrolls 6 war zudem gemäß dieser Liste für das Finanzjahr 2024 vorgesehen. Mittlerweile wissen wir aber aufgrund einiger Aussagen des Xbox-Chefs Phil Spencer, dass man. Neben möglichen Verschiebungen ist zudem vorstellbar, dass einige der gelisteten Projekte möglicherweise eingestellt oder im Laufe der Zeit verändert worden sind.Denn schließlich ist diese Releaseübersicht am Ende vor allem eines: Eine Planung, die bereits einige Jahre zurückliegt. Wie viel davon am Ende umgesetzt wird, bleibt offen. Das gilt auch für, die ebenfalls im Rahmen der Gerichtsverhandlung ans Licht gekommen sind.