The Elder Scrolls 6: Wahrscheinlich gleiches Levelsystem wie in Skyrim

Pingu hat geschrieben: ? Heute 15:45 Diese fast wahnhafte Dankbarkeit vieler Spieler für die Brotkrumen die Bethesda ihnen immer hinwirft ist schon irritierend. Diese fast wahnhafte Dankbarkeit vieler Spieler für die Brotkrumen die Bethesda ihnen immer hinwirft ist schon irritierend.

Was hat das mit "wahnhaft" zu tun? Damals hab ich glaube ich 10 oder 15 Euros für die GotY von FO4 bezahlt, Skyrim SE hat sich in einem ähnlichen Rahmen bewegt. Und mit Starfield wird es sich wie gesagt ähnlich verhalten.Von SuatmM-Mentalität kann (übrigens wie bei so gut wie jedem anderen Spiel) keine Rede sein.Ich bin für Bethesda kein nennenswerter Faktor in deren Kalkulation.Aber was ich mit dem zitierten Absatz sagen wollte: Bis auf ein paar ulkige Glitches hab ich in keinem der Spiele technischen Fehler erlebt, schon gar nichts Spielbrechendes.Das könnte daran liegen, dass ich halt grundsätzlich den finalen Zustand von Games abwarte, bevor ich kaufe.Hinzu könnte kommen - aber das ist reine persönliche Spekulation -, dass die Beth-Spiele nicht so grauenhaft und absolut unspielbar verbuggt sind, wie gern (z.B. in Memes) getan wird.