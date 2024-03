The Elder Scrolls 6: Bethesda spielt bereits, ganz nebenbei angemerkt





Beifährt man aktuell zweigleisig: Ein Team entwickeltweiter, ein anderes hat längst mit der Produktion vonbegonnen. Bis zumwird es aber noch eine ganze Weile dauern, auch wenn intern bereits erste Probesitzungen stattfinden.Das zumindest haben die Bethesda Studios anlässlich desdurchblicken lassen. Am 25. März 1994 erschienund war der Auftakt zu einer der kommerziell erfolgreichsten und populärsten Rollenspiel-Reihen aller Zeiten, die mitihren bisherigen Höhepunkt feierte. Ein Nachfolger ist längst in Planung und womöglich ein weniger weiter fortgeschritten, als mach einer vermuten würde.Zum 30. Geburtstag von The Elder Scrolls veröffentlichte Bethesda auf Twitter einen kleinen Beitrag, in der man kurz, aber voller Stolz auf diezurückblickt. Die Zukunft darf logischerweise nicht fehlen, weshalb The Elder Scrolls 6 eine knappe Erwähnung findet: "Und zu guter Letzt: Ja, wir sind mit der Entwicklung des nächsten Kapitels beschäftigt - The Elder Scrolls 6. Bereits jetzt, wenn wir nach Tamriel zurückkehren und frühe Builds spielen, sind wir von der gleichen Freude, Aufregung und Abenteuerlust erfüllt."Zugegeben: Die Info ist natürlich nicht allzu vielsagend, aber verrät zumindest, dass es vom nächsten Serienteil bereits einegibt. Diese wird vermutlich arg limitiert und natürlich vollkommen unfertig sein, weshalb das Spielen wohl eher relativ zu sehen ist. Es wäre aber gut möglich, dass man bereits mit der Planung der Spielwelt bekommen – wobei offiziell noch unklar ist, in welchees uns dieses Mal verschlagen wird.Vermutlich wird es sowieso noch einige Zeit dauern, bis Bethesda ausführlich über The Elder Scrolls 6 sprechen undzeigen wird. Derdürfte wohl kaum als solches durchgehen, auch wenn es das bislang einzig bewegte Lebenszeichen ist.Der Release dürfte ohnehin noch einige Zeit auf sich warten lassen. Laut Xbox-Chef Phil Spencer könnte die– wodurch zwischen Skyrim und seinem Nachfolgerliegen würde.