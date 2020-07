CrossCode: Action-Rollenspiel erscheint im Juli für PS4, Xbox One und Switch

Aktualisierung vom 3. Juli 2020, 15:28 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 9. Juni 2020, 12:00 Uhr:



Im Im spanischen Amazon-Store ist zudem bereits eine Box-Version für die Switch für 26,99 Euro gelistet, die offiziell noch nicht angekündigt sei, so Gematsu. Das Magazin hat aber bereits eine entsprechende noch leere Platzhalter-Website gefunden, die ebenfalls auf die physische Fassung hinweise. Auch im deutschen Amazon-Store gibt es bereits eine entsprechende Seite, mit einem (Platzhalter-) Datum am 31. Dezember 2020.

Inzwischen haben Radical Fish Games und Deck13 den Konsolentermin für CrossCode offiziell bekannt gemacht: Am 9. Juli wird das bereits für PC (zum Test ) veröffentlichte 2D-Action-Rollenspiel auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Im Microsoft Store und im eShop kann man es bereits für 19,99 Euro vorbestellen bzw. auf die Wunschliste setzen. Auf PS4 und Switch wird der Titel außerdem als physische Standard Edition, Steelbook Edition und Collector's Edition erhältlich sein - Letztere wie schon auf dem PC via Strictly Limited Games Das auf dem PC bereits erhältliche CrossCode von Radical Fish Games und Deck13 wird laut Gematsu.com am 8. Juli für PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch als Download erscheinen. Das Offline-Rollenspiel, das ein Online-Spiel simuliert, erschien nach fast siebenjähriger Entwicklungszeit im September 2018 für PC.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer