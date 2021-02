CrossCode: A New Home: Erste Erweiterung veröffentlicht (zunächst für PC)

Screenshot - CrossCode (PC) Screenshot - CrossCode (PC) Screenshot - CrossCode (PC) Screenshot - CrossCode (PC) Screenshot - CrossCode (PC)

Für die PC-Version von CrossCode ab 22,82€ bei kaufen ) ist die (erste) Erweiterung "A New Home" auf GOG.com und Steam erschienen. Der Downloadinhalt kostet 7,39 Euro (ohne Launch-Rabatt) und soll acht bis zehn Stunden lang sein. Der DLC umfasst den bisher größten Dungeon, neue Gegner inkl. Bosse und die Möglichkeit über Wassser zu laufen. Die Konsolen-Versionen sollen im Sommer 2021 mit dem Zusatzinhalt versorgt werden.Die Entwickler schreiben: "Ein neues Kapitel von Leas Geschichte erwartet dich. Die CrossWorlds sind mit A New Home noch einmal eine ganze Ecke größer geworden - und es gibt viel zu erkunden. Aber bevor du dich in das Abenteuer stürzt gilt es, sich mit alten liebgewonnenen Freunden zu treffen, neue Wörter zu lernen und natürlich massenhaft Bälle auf deine Gegner zu werfen. (...) A New Home setzt direkt an den Geschehnissen von CrossCode an und bietet mehr von dem, was du bereits im Hauptspiel geliebt hast: Eine tiefgründige und umfangreiche Geschichte, angereichert mit zahlreichen Gegnern, übermächtigen Boss-Monstern und zahlreichen Rätseln. Folge Lea in ein neues Abenteuer und fin die Wahrheit heraus, nutze die Elemente wie nie zuvor und vergiss nicht den Raid endlich abzuschließen. Dieses Mal wirklich."Letztes aktuelles Video: A New Home DLC Announcement Trailer