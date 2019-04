Tencent: Hauseigene Shop-Plattform WeGame jetzt weltweit erhältlich - 4Players.de

Das chinesische Unternehmen Tencent Holdings Ltd. bietet den Client für seine Gaming-Plattform WeGame ab sofort auch weltweit an. Laut PC Gamer war der digitale Store und Launcher bisher lediglich in China erhältlich, verbuchte dort aber bereits etwa 200 Millionen Nutzer.Das Angebot der internationalen Version WeGame X ist derzeit allerdings noch dürftig: Es umfasst lediglich 17 Titel von vornehmlich kleinen Indie-Studios und der Service wird noch als Early Access deklariert. Allerdings gibt es bereits die Möglichkeit, Nutzer-Reviews zu verfassen, Genre-Tags zu setzen und Cloud-Saves zu nutzen. Für manche Spiele soll außerdem ein Offline-Modus zur Verfügung stehen.Tencent ist recht umtriebig in der Spielebranche: Das Unternehmen hält u.a. Aktien von Activision-Blizzard und Ubisoft. Bei Epic Games beträgt der Anteil sogar 40 Prozent. Darüber hinaus wurde mit Riot Games ("League of Legends") auch ein prominentes Studio aufgekauft.