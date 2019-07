Tencent: Partnerschaft mit The Pokemon Company - 4Players.de

Tencent hat eine Partnerschaft mit The Pokemon Company verkündet. Das Ziel der Allianz besteht nach Angaben bei DualShockers darin, gemeinsam an neuen Pokemon-Spielen zu arbeiten. Konkrete Projekte wurden allerdings noch nicht angekündigt. Da sich Tencent primär auf den PC- und Mobilmarkt konzentriert, wird damit gerechnet, dass neue Pokemon-Spiele für diese Plattformen konzipiert werden könnten.Im April brachten die Chinesen mit Let’s Hunt Monsters bereits einen erfolgreichen Klon von Pokemon Go auf den Markt. Zudem hat man bereits eine Partnerschaft mit Nintendo abgeschlossen und den Vertrieb für die Switch in China übernommen.In den letzten Jahren hat sich Tencent einen Namen in der Spielebranche gemacht. Neben Eigenproduktionen wie dem MOBA Honor of Kings (bzw. Arena of Valor) tritt man auch als Publisher in Erscheinung und sicherte sich u.a. die Vertriebsrechte von erfolgreichen Marken wie League of Legends und PUBG in China. Zudem hält das Unternehmen 40% der Anteile an Epic Games.