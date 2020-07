Tencent: Gespräche über die Übernahme von Leyou Technologies inkl. Digital Extremes (Warframe) & Splash Damage

Tencent befindet sich in exklusiven Gesprächen zur Übernahme von Leyou Technologies. Zu dem Unternehmen aus Hong Kong gehören u.a. Digital Extremes (Warframe), Splash Damage (Gears Tactics, Dirty Bomb), Kingmaker, Radiance Games sowie das Publishing-Label Athlon Games. Gemäß der Vereinbarung ist Tencent das einzige Unternehmen, das in den nächsten drei Monaten mit Leyou Technologies über eine mögliche Übernahme verhandeln kann. Auch Sony wurde Interesse an dem chinesischen Unternehmen nachgesagt."Tencent setzt seine globalen Expansionsbemühungen mit dem Erwerb von Studios fort, die die Präsenz des Unternehmens im Bereich der PC-, Mobil- und Konsolenentwicklung für China und für globale Märkte erhöht", sagte der Senior-Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, in einer Erklärung via Gematsu . "Leyou wäre Teil dieser Expansion, da es sich um ein inländisches Unternehmen handelt, das bereits mehrere inländische und ausländische Spieleentwickler besitzt, darunter 97 Prozent von Digital Extremes (einem kanadischen Videospielentwickler) (...) Warframe (Digital Extremes) ist der größte Titel von Leyou, der 175 Millionen Dollar oder 80 Prozent der 2019 generierten Einnahmen ausmacht. Das Spiel wird von Changyou in China lizenziert und ist auch lokal auf WeGame verfügbar. Es gibt eine separate internationale Version des Spiels auf Steam. Der Titel hat weltweit fast 60 Millionen registrierte Nutzer. Leyou hat zahlreiche Titel in Entwicklung, darunter Spiele, die auf populären Marken basieren, wie Der Herr der Ringe und Transformers, die zur Diversifizierung der Einnahmen in der Zukunft beitragen können".Tencent ist an zahlreichen Unternehmen im Spiele-Bereich beteiligt, u.a. an Riot Games (100%), Funcom (100%), Supercell (84,3%), Grinding Gear Games (80%), Bohemia Interactive (ca. 70-80%), Epic Games (40%), Glu Mobile (14.46%), Bluehole (11.5%), Activision Blizzard (5%), Paradox Interactive (5%), Ubisoft (5%), Miniclip, Platinum Games und Yager. Beteiligungsdaten (in Klammern) laut Wikipedia (EN).