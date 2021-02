Tencent: Minderheitsbeteiligung an Bohemia Interactive (DayZ, ArmA)

Tencent hat wieder zugeschlagen und in Bohemia Interactive (DayZ, ArmA, Vigor) investiert. Im Gegensatz zu den letzten Komplettübernahmen von Klei Entertainment und Leyou (inkl. Digital Extrems und Splash Damage) sichert sich der chinesische Riesenkonzern aber nur eine Minderheitsbeteiligung (<25%) an dem Unternehmen aus Tschechien. Es wurde nicht kommuniziert, wie groß der Anteil von Tencent letztlich ist und wie viel Geld geflossen ist.Bohemia Interactive schreibt, dass sie nach der strategischen Investition weiterhin unabhängig agieren und vom bestehenden Management-Team geleitet werden. Sie werden allerdings mit Tencent zusammenarbeiten, u.a. um Ylands (PC/Mobile-Sandbox; auch zur Spiele-Erstellung) chinesischen Spielern und Entwicklern zugänglich zu machen. Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte über eine große Investition von Tencent in Bohemia Interactive, die sich aber nicht bestätigt hatten.Tencent ist an zahlreichen Unternehmen im Spiele-Bereich beteiligt, u.a. an Riot Games (100%), Funcom (100%), Leyou Technologies (100% inkl. Digital Extremes, Splash Damage, King Maker etc.), Supercell (84,3%), Grinding Gear Games (80%), Epic Games (40%), Marvelous (20%), Glu Mobile (14,46%), Bluehole (11,5%), Frontier Developments (9%), Activision Blizzard (5%), Paradox Interactive (5%) und Ubisoft (5%). Außerdem werden Minderheitsbeteiligungen an Miniclip, Platinum Games, Bohemia Interactive und Yager gehalten. Tencent ist zudem an sehr vielen chinesischen Studios beteiligt. Beteiligungsdaten (in Klammern) laut Wikipedia (EN).