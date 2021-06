Tencent: Mehrheitsbeteiligung am deutschen Studio Yager erworben

Der chinesische Riesen-Konzern Tencent hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Entwicklerstudio Yager aus Berlin übernommen. Damit vertiefen beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit, schließlich hielt Tencent bisher (lediglich) eine Minderheitsbeteiligung. Das Studio soll unter bestehender Firmenstruktur und Führung unabhängig bleiben. Es soll aber "besseren Zugang" zu den Entwicklungskapazitäten und den anderen Ressourcen des Tech-Giganten sowie strategische Beratung erhalten."Das erneute Investment von Tencent ist für uns ein großer Vertrauensbeweis und eine Bestätigung für das enorme Potential hinter der Neuausrichtung unseres herausfordernden PvPvE-Shooters 'The Cycle'. Für uns bedeutet die Mehrheitsbeteiligung vor allem eins: mehr Ressourcen für den Ausbau des Studios und der in Entwicklung befindlichen Spiele", so Timo Ullmann, Studiochef bei Yager. "Mit Tencent haben wir nun einen starken, global agierenden Partner, der unsere strategischen Pläne für Yager unterstützt."Das seit 1999 bestehende deutsche Studio war u.a. für Yager Spec Ops: The Line und Dreadnought verantwortlich. Aktuell befindet sich der kompetitive Quest-Shooter The Cycle im Early Access und wird gerade umfangreich umgebaut. Yager zählt zu den zehn größten deutschen Entwicklerstudios und beschäftigt rund 140 Mitarbeiter.