Tencent: Sumo Digital soll für 1,27 Mrd. Dollar gekauft werden

Tencent hat wieder zugeschlagen. Der chinesische Internetgigant hat (laut Reuters ) mitgeteilt, den britischen Computer- und Videospielentwickler Sumo Digital für 1,27 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Die Aktionäre von Sumo erhalten 513 Pence in bar pro Aktie, was einem Aufschlag von 43 Prozent auf den letzten Preis entsprechen würde. Das Unternehmen wird demnach mit 919 Millionen Pfund bewertet.Tencent besaß bereits 8,75 Prozent der Aktien des britischen Unternehmens (zweitgrößte Anteilseigner). Sumo betreibt 14 Studios in fünf Ländern, beschäftigte 2020 ca. 750 Mitarbeiter und hat u.a. Hotshot Racing Sackboy: A Big Adventure , WST Snooker, Hood: Outlaws & Legends etc. entwickelt. Die Führungsriege von Sumo (Carl Cavers, Paul Porter und Darren Mills) soll nach der Übernahme nicht verändert werden."Chinesische Deals können ein höheres regulatorisches Risiko mit sich bringen, aber wir sehen keinen wahrscheinlichen Widerstand oder ein Gegengebot", so die Analysten von Jefferies via Reuters . Die Übernahme kommt wenige Tage nachdem die chinesische Marktaufsicht entschieden hat, Tencents Pläne, die Videospiel-Streaming-Seiten Huya und DouYu zu fusionieren, aus kartellrechtlichen Gründen zu blockieren.