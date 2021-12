Tencent: Schnappt sich Turtle Rock Studios (Back 4 Blood)

Der chinesische Megakonzern Tencent hat mal wieder im Gaming-Sektor zugeschlagen. Wie aus einem Bericht des Branchenmagazins Businesswire hervorgeht, hat sich die Firma mit Turtle Rock Studios die Entwickler des Multiplayer-Shooters Back 4 Blood geschnappt.Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine direkte Übernahme des Studios. Vielmehr hat Tencent dessen Mutterkonzern Slamfire Inc. gekauft - was letztlich jedoch beinahe auf die selbe Situation hinausläuft. Wie viel Geld bei diesem Deal geflossen ist, steht bisher nicht fest. Den aktuellen Informationen zufolge soll die Übernahme jedoch die weiteren Entwicklungen von Back 4 Blood nicht beeinflussen. Außerdem ist geplant, dass die Turtle Rock Studios auch künftig unter der bisherigen Führung in den Personen von Chris Ashton und Phil Robb agieren sollen. Zudem sind derzeit keine personellen Änderungen bei dem Team geplant.Steve Goldstein, seines Zeichens Präsident von Turtle Rock Studios, zeigt sich bezüglich der Übernahme jedenfalls sehr erfreut: "Wir alle freuen uns darauf, zur Studio-Familie von Tencent stoßen zu können. Die hervorragenden Partner von Tencent, ihre globale Reichweite und das tiefgreifende Wissen über das Gaming sowie der beisspiellose Support werden uns dabei helfen, die ambitionierten Spiele zu erschaffen, von denen wir träumen. Gleichzeitig dürften wir unsere Autonomie sowie unseren unabhängigen Geist beibehalten."Die Zukunft wird zeigen müssen, wie sich die Übernahme auf die zukünftigen Projekte von den Turtle Rock Studios auswirken wird. In der Vergangenheit hat Tencent über Komplettübernahmen, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen u.a. in Entwicklerteams wie Stunlock Studios, Riot Games, Funcom, Digital Extremes, Sumo Digital, Bloober Team, Yager Development, Klei Entertainment oder Grinding Gear Games, aber auch allgemein in den Standort Deutschland investiert.