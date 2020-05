BioShock: The Collection: BioShock-Trio für Switch erhältlich

Neben der XCOM 2 Collection und der Borderlands Legendary Collection hat 2K Games auch BioShock: The Collection für Switch veröffentlicht - ebenfalls für 49,99 Euro. Das Spiele-Paket umfasst BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite sowie alle Einzelspieler-Erweiterungen. Laut der Website von 2K laufen die Spiele in 1080p.Die physische Ausgabe (Box-Version im Einzelhandel) enthält eine 16 GB große Softwarekarte mit den Eröffnungsakten von BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition. Für weitere und spätere Spielinhalte wird ein 30 GB Download erforderlich.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer"BioShock Remastered: Die Spieler können jetzt das 2007 bei den BAFTA Gaming Awards als 'Bestes Spiel' ausgezeichnete und begeistert aufgenommene BioShock-Erlebnis remastered auf Nintendo Switch erleben. Sie erkunden die Unterwasserstadt Rapture, eine Zuflucht für die klügsten Köpfe der Gesellschaft, die zu einem dystopischen Albtraum verkommen ist. Add-on-Inhalte aus BioShock Remastered sind ebenfalls enthalten, darunter das 'Museum der vergessenen Ideen', eine Führung durch eine Galerie im Spiel mit bei der Erschaffung von BioShock verworfenen oder überarbeiteten Entwicklungskonzepten; 'Duellräume', eine Reihe von Bereichen, die die Fähigkeiten der Spieler beim Lösen von Rätseln und im Kampf auf die Probe stellen, sowie der Director's Commentary, der an Sammelobjekte gebunden ist, die zehn Episoden von 'Imagining BioShock' mit den Schöpfern der Originalserie Ken Levine und Shawn Robertson freischalten.""BioShock 2 Remastered: Seit den Ereignissen des ersten BioShock-Teils sind 8 Jahre vergangen, und die Bewohner von Rapture haben sich zu einem Kollektivisten-Kult zusammengetan. Die Spieler erleben die Unterwasserstadt Rapture durch die Augen eines furchterregenden Big Daddy-Wächters und suchen im Wettlauf gegen die Zeit ein verschwundenes Mädchen irgendwo in den tückischen Ruinen. Add-on-Inhalte aus BioShock 2 Remastered sind ebenfalls enthalten, darunter 'Minerva's Den' und die auf Kampf ausgerichteten 'Protektor-Prüfungen'.""BioShock Infinite: The Complete Edition: Im dritten Teil der BioShock-Reihe reisen die Spieler in die fliegende Stadt Columbia, um Elizabeth zu retten, ein geheimnisvolles Mädchen, das die Fähigkeit besitzt, die Realität zu verändern - eine Macht, mit deren Hilfe ihr Entführer seine verzerrte Vision vom amerikanischen Traum verwirklichen will. Add-on-Inhalte aus BioShock Infinite sind ebenfalls enthalten, darunter die zweiteilige Add-on-Kampagne 'BioShock Infinite: Seebestattung' in Rapture kurz vor seinem katastrophalen Untergang, die Kampf-Herausforderungen 'Kampf in den Wolken' sowie das 'Columbia's Finest Pack' und 'Early Bird Special Pack', mit denen die Spieler durch Bonusausrüstung und Waffen Vorteile haben."