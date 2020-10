Scorn: Von den Werken von HR Giger inspiriertes Horrorabenteuer im Spielszenen-Video

Ausführliche Spielszenen aus dem Horrorabenteuer Scorn sind von Microsoft und dem serbischen Entwickler Ebb Software veröffentlicht worden. Das Spiel soll im nächsten Jahr für PC und Xbox Series X|S erscheinen - ebenfalls im Xbox Game Pass. Das Design von Scorn ist stark von den Werken von HR Giger inspiriert, was das Spielszenen-Video und die "lebende Schrotflinte" klar unterstreichen (siehe unten). Giger prägte als Szenen- und Kostümbildner u.a. das Filmdesign von Alien, Species und Prometheus - Dunkle Zeichen. Das Video zeigt eine verbesserte Version des Levels, das 2017 schon vorgestellt wurde. Diesmal läuft das Geschehen aber auf der Xbox Series X.Ebb Software: "Das Material stammt aus einem anderen, bisher nicht gezeigten, Teil des Levels und illustriert den Fortschritt, den das Team bei der Entwicklung des einzigartigen Erlebnisses 'Scorn' gemacht hat. Gameplay und System wurden verbessert und um neue Waffen, Animationen, Umgebungen und Kreaturen erweitert."In Scorn wird man eine albtraumhafte, organisch wirkende Welt erkunden können. Die grundlegende Idee der serbischen Entwickler war es, dass der Spieler "einfach in die bizarre, lebendige Welt" reingeworfen wird und dort einfach überleben und mit den Gegebenheiten klarkommen muss. Die Welt wird vielmehr als "eigener Charakter" beschrieben, die man auf nicht-lineare Art und Weise erkunden könne. Das Storytelling soll ausschließlich über die Umgebung vonstattengehen. Auch allerlei Kreaturen sind dort heimisch. Man wird sie bekämpfen oder vor ihnen fliehen können. Ressourcen (Munition und Co.) sollen sehr begrenzt sein. Darüber hinaus sind kontextuelle Rätsel geplant.Microsoft: "Scorn spielt in einem alptraumhaften Universum aus seltsamen Formen und düsteren Wandteppichen. Es basiert auf der Idee, 'in die Welt geworfen zu werden'. Isoliert und verloren in dieser traumartigen Welt erkundest du verschiedene miteinander verbundene Regionen auf nichtlineare Weise. Für jeden Ort gibt es ein eigenes Thema, Rätsel und Figuren, die für die Schaffung einer zusammenhängenden Welt von entscheidender Bedeutung sind."Von den Werken von HR Giger inspiriertes Horrorabenteuer im Spielszenen-VideoLetztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer lang