PlayerUnknown's Battlegrounds: Aus "PUBG Mobile" wird in China "Game For Peace" - mit etwas mehr Patriotismus - 4Players.de

Publisher Tencent versucht schon seit Monaten eine offizielle Freigabe für PUBG Mobile in China zu bekommen, um das dort sehr populäre Spiel auf dem großen Markt auch monetarisieren zu können. Die zuständige chinesische Regulierungsbehörde hatte bisher die Freigabe des Titels verweigert. Nun ist Tencent einen anderen Weg gegangen. Das bisher nur auf "Testservern" betriebene PUBG Mobile ist durch ein "komplett neues Spiel" mit dem Namen "Game For Peace" ersetzt worden, das im Prinzip PUBG Mobile mit leichten Anpassungen ist - allerdings hat es im April eine Freigabe von der Regulierungsbehörde erhalten."Game For Peace" thematisiert nun den Anti-Terror-Kampf und zollt "den blauen Himmelskriegern, die den Luftraum unseres Landes bewachen, Tribut" - gemeint ist die chinesische Luftwaffe. Warum der Anti-Terror-Kampf in einem Battle-Royale-Szenario stattfindet, ist nicht erklärt worden. Zudem wurden jegliche Bluteffekte entfernt. Trifft man die Gegner nun mit Schusswaffen sind Farbtupfer zu sehen und wenn die Gegenspieler ausgeschaltet wurden, sterben sie nicht, sondern gehen kurz zu Boden und stehen dann wieder auf, nur um sich mit einem freundlichen Winken zu verabschieden. An Spielmechanik, Hintergrund und Grafik sind so gut wie keine Änderungen vorgenommen worden. Laut Kotaku würden sogar einige Spieler über den gleichen Spielfortschritt in Game For Peace wie in PUBG Mobile verfügen. Die Daten scheinen einfach übertragen worden zu sein. Sie waren praktisch an genau der gleichen Position, an der sie PUBG Mobile verlassen hatten.Tencent ist hingegen der Ansicht, dass sich das bei ihnen entwickelte "Game For Peace" von PUBG Mobile unterscheiden würde. Es seien "ganz unterschiedliche Genres", hieß es in einem Statement gegenüber Reuters