PlayerUnknown's Battlegrounds: Testlauf der überarbeiteten Erangel-Karte auf PC; kleiner Blick in die Zukunft - 4Players.de

Die Entwicker von PlayerUnknown's Battlegrounds haben den ersten Testlauf der überarbeiteten Karte "Erangel" auf PC gestartet. "Erangel" ist die erste PUBG-Karte. Sie soll auf denselben technischen Stand wie die neueren Karten gebracht werden."Bereits im März hatten wir mit einem Beute-Balancing und vor Kurzem noch mit einer kompletten Überarbeitung der Beute begonnen. Bei diesem Test werdet Ihr neue Gebäudestile, realistischeres Gelände sowie neue und geänderte Bereiche innerhalb der Karte zu sehen bekommen. Außerdem könnt Ihr die Einstellungen für eine aktualisierte blaue Zone testen", schreiben die Entwickler."Ab heute 5 Uhr (MEZ) erhalten PUBG-Spieler einen Vorgeschmack darauf, was sie noch in diesem Jahr erwartet. Das optische Update für die Map Erangel wird dann auf den PC-Testservern verfügbar sein. Fans können die zahlreichen Verbesserungen ausprobieren und direkt Feedback geben, bevor das Erangel-Update noch in diesem Sommer auf PC und Konsolen verfügbar ist. Bis zum 8. Juni (5 Uhr MEZ) können Spieler die Neuerungen der beliebten Karte testen, indem sie an Spiele-Sitzungen, die PUBG Community Partner hosten, teilnehmen. Danach wird die Map bis zum 11. Juni (5 Uhr MEZ) für alle zugänglich sein. Erangel ist die erste Map von PUBG und wächst seither gemeinsam mit der Community mit."Interessierte Spieler können das Erangel-Update bis zum 11. Juni auf den PC-Testservern ausprobieren. Weitere Details findet ihr hier . Das Update wird anschließend im Spätsommer 2019 für PC und Konsole veröffentlicht.Der Battle-Royale-Shooter wird außerdem weitere Updates über das ganze Jahr (parallel zu den thematisch wechselnden Seasons) erhalten. Neue Spielelemente - zum Beispiel eine Ledge-Grab-Mechanik (an Kanten hochziehen) - und Fahrzeuge wie der amphibische BDRM sollen dem Spiel neue vertikale und aquatische Dimensionen verleihen. Ein stärkerer Fokus auf das Progressionssystem soll das Spielerlebnis ebenfalls aufwerten.Letztes aktuelles Video: Development Update - June 2019