PlayerUnknown's Battlegrounds: Neues Studio mit Glen Schofield soll narratives PUBG-Erlebnis entwickeln - 4Players.de

Die PUBG Corporation hat ein neues Entwickler-Studio gegründet: Striking Distance. Geleitet wird das Studio von Glen Schofield. Schofield war maßgeblich an der Dead-Space-Reihe beteiligt (Visceral Games) und hat danach an Call-of-Duty mitgewirkt (Sledgehammer Games: Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty: WW2). Der CEO versammelt aktuell ein Entwickler-Team um sich, mit dem er "ein einzigartiges, narratives Erlebnis innerhalb des PUBG-Universums" erschaffen möchte.Glen Schofield, CEO, Striking Distance: "Im Laufe meiner Karriere hatte ich viele Möglichkeiten, einige bemerkenswerte Spiele zu entwickeln, die unglaubliche Geschichten erzählen. Jedes Spiel war etwas Besonderes für mich. Die Erfahrung wird mir dabei helfen, ein AAA-Team aufzubauen, das neue Designs und Konzepte entwickelt. Als Kreativer hat mich die Chance, das PUBG-Universum zu erforschen, vor allem hinsichtlich der Möglichkeiten begeistert, die ich jenseits des Battle-Royal-Genres sehe. Heute ist ein besonderer Moment für mich und ich bin so dankbar, dass ich diese Reise mit dem Team der PUBG Corporation antreten darf."Striking Distance, mit Sitz in San Ramon, USA, ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio, das sich im Besitz der PUBG Corporation befindet, die als Publisher für das kommende Projekt fungieren wird.