PlayerUnknown's Battlegrounds: Season 4 mit überarbeiteter Karte "Erangel" auf dem PC gestartet - 4Players.de

Doc Angelo schrieb am 24.07.2019 um 11:06 Uhr

Bin schon gespannt ob sie die heftigen Macken vom Testserver in so kurzer Zeit ausmerzen konnten.

Übrigens... die Größe eines Updates sagt in den meisten Fällen so gut wie nichts über den Umfang des Patches aus. Die Dateien sind typischerweise verschlüsselt und gepackt. Wenn man in einem 1B *.PAK eine klitzekleine Datei ändert... dann ist das Update genau 1GB groß.