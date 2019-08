PlayerUnknown's Battlegrounds: Season 4 mit Erangel-Überarbeitung auf Konsolen; Crossplay (PS4/Xbox One) kommt - 4Players.de

Die Season 4 in PlayerUnknown's Battlegrounds ist auf PlayStation 4 und Xbox One gestartet worden. Mit der vierten Season wird die erste PUBG-Karte Erangel überarbeitet. "Erangel bietet nach dem Update unter anderem visuell überarbeitete Gebäude, geänderte Bereiche sowie eine realistischere Landschaft und viele Hinweise auf die Geschichte der Insel. So wurden beispielsweise Orte wie die Militärbasis, Mylta Power, der Steinbruch, die Villa oder das Gefängnis komplett überarbeitet. Konsolenspieler kommen außerdem in den Genuss des dynamischen Wetter-Systems", heißt es.Season 4 beinhaltet außerdem den Survivor Pass 4: Aftermath. Der Survivor Pass bietet Missionen und Belohnungen sowie exklusive Outfits, neue Optionen für das Aussehen des Charakters und Waffen-Skins. Mit den "Co-Op Missions" können die neuen Inhalte des Passes in einer Gruppe gemeinsam freigeschaltet werden. Das Change-Log findet ihr hier "Beginnend mit Season 4 erscheinen die Updates für Konsolen ab sofort immer innerhalb von zwei Wochen nach den PC-Updates. Zusätzlich freuen sich PUBG-Spieler auf die Funktion Cross Network Play, mit der sie in Zukunft plattformübergreifend gemeinsam auf der PlayStation 4 und Xbox One spielen können. Die PUBG Corporation schafft mit Season 4 und Cross Network Pay ein einheitliches Spielerlebnis für Konsolenspieler – und durch die Vergrößerung des möglichen Spielerpools bietet Cross Network Play kürzere Wartezeiten. Cross Network Play steht Ende September auf den öffentlichen Testservern bereit und erscheint Anfang Oktober auf den Live-Servern", erklären die Entwickler mit Blick auf die Zukunft.Letztes aktuelles Video: Console Update - August Announcement