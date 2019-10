PlayerUnknown's Battlegrounds: Update 4.3 für PlayStation 4 und Xbox One bringt Cross-Plattform-Play - 4Players.de

Spieler der Konsolenversion von PlayerUnknown's Battlegrounds können das Update 4.3 runterladen, das u.a. Cross-Plattform-Play mit sich bringt. PUBG-Nutzer auf PlayStation 4 und Xbox One kommen fortan in den gleichen Matchmaking-Pool und können in Partien gegeneinander spielen. Cross-Play kann in den Optionen auf Wunsch deaktiviert werden. Die Crossparty-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, eine Gruppe mit Spielern der jeweils anderen Plattform zu bilden, wird derzeit noch nicht unterstützt. Die Crossparty-Funktion soll in Zukunft noch entwickelt werden. Das Change-Log findet ihr hier Die Entwickler schreiben weiter: "Update 4.3 liefert außerdem ein neues Fortschrittssystem: Die Überlebensmeisterschaft. Mit dem neuen Feature werden die Spieler für ihre Überlebensfähigkeiten belohnt. In einer Statistik können sie ihre bisherigen Partien und ihren Spielstil strategisch nachvollziehen. Neben zusätzlichen Battle Points (BP) können PUBG-Spieler neue Inhalte für die PUBG-ID freispielen, um den eigenen Erfolg für andere sichtbar zu machen. Spieler haben die Möglichkeit, ihre PUBG-ID durch Namensschilder, Embleme und neue Posen für den Avatar individuell anzupassen. Mit dem Update 4.3 kommt eine (...) Versorgungspaket-Waffe - die DBS Schrotflinte. Mit einer Kapazität von 14 Schuss und mit einem Schadens-Output von 460 pro Sekunde ist die DBS mit ihrem Doppellauf die richtige Wahl für hitzige Nahkampf-Gefechte."Letztes aktuelles Video: Console Update - August Announcement