PlayerUnknown's Battlegrounds: Season 5, Survivor Pass Badlands und Miramar-Verbesserungen auf PC und Konsolen - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. Oktober 2019, 16:08 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 14. Oktober 2019, 16:05 Uhr:

Das Season-5-Update mit den Miramar-Verbesserungen sowie der neue Survivor Pass: Badlands sind mittlerweile auch auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Change-Log findet ihr hier Die Season 5 sowie der neue Survivor Pass: Badlands stehen auf den Live-Servern von PlayerUnknown's Battlegrounds auf PC zur Verfügung. Die neue Season enthält verschiedene Verbesserungen für Miramar (8x8km Wüsten-Karte), darunter aktualisierte Beute, überarbeitete Objekte, verändertes Terrain und ein Zielfernrohr für das Miramar-exklusive Gewehr Win94. Die Konsolen werden am 29. Oktober versorgt.Die PUBG Corporation hat Season 5 und den Survivor Pass: Badlands für PlayerUnknown's Battlegrounds angekündigt. Season 5 und der Survivor Pass starten zusammen mit dem Update 5.1 am 23. Oktober auf den PC-Live-Servern und am 29. Oktober auf den Konsolen-Live-Servern. Der PC-Test-Server ist bereits gestartet worden."Spieler erhalten jetzt noch mehr Möglichkeiten ihren Verbündeten zu helfen und ihre Feinde zu besiegen - mit einer neuen Mechanik, die es Spielern erlaubt Gegenstände zu werfen. Spieler können beispielsweise ihren Teamkollegen so mit dringend benötigten Energy-Drinks schnell versorgen. Besonders gewagte und zielsichere PUBG-Spieler koennen aber auch den letzten Überlebenden mit einem fachmännisch berechneten Pfannenwurf erledigen", schreiben die Entwickler. "Zusätzlich zu den Gameplay-Updates kommt der neue Survivor Pass: Badlands mit neuen Belohnungen, Missionen und einem verbesserten System! Der Survivor Pass: Badlands belohnt Spieler mit Outfits und Waffen-Skins, die sich thematisch um die raue Wüste und ihre ehemaligen Bewohner drehen. Darüber hinaus können die Spieler zum ersten Mal in die Hintergrundgeschichte der Karte Miramar eintauchen, indem sie Teile des Season 5 Story-Trailers gemeinsam als Community freischalten, während sie das Spiel wie üblich spielen."