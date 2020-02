PlayerUnknown's Battlegrounds: Update 6.2 bringt Arcade-Modus zunächst mit Team-Deathmatch

Für PlayerUnknown's Battlegrounds ist der Arcade-Modus angekündigt worden, in dem unterschiedliche Spielmodi abseits der typischen Battle-Royale-Gefechte im Mittelpunkt stehen werden. Die erste Spielvariante im Arcade-Modus ist das klassische Team-Deathmatch, das nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein wird. Im Team-Deathmatch treten zwei Teams mit jeweils acht Mitgliedern gegeneinander an. Das Team, das als erstes 50 Abschüsse schafft oder nach zehn Minuten die meisten Abschüsse erzielt hat, gewinnt die Runde. Das erste Team, das zwei Rundensiege erringt, gewinnt die Partie. Die Team-Deathmatch-Gefechte finden auf kleineren Schlachtfeldern statt, die auf ausgewählten Teilabschnitten der großen PUBG-Karten basieren."Das Update 6.2 bringt auch eine von der Community geforderte Neugewichtung der Würfe in PUBG. Handgranaten, Molotowcocktails, Rauch- und Blendgranaten wiegen nun alle mehr, so dass die Spieler weniger davon in Ihrem Inventar mitführen können. Außerdem mildern Westen jetzt auch den Schaden von Handgranaten und das Feuer von Molotowcocktails wird sich wesentlich schneller ausbreiten", heißt es weiter.Der Arcade-Modus wird zusammen mit dem Update 6.2 (am 19. Februar) für die PC-Version und kurz danach für Konsolen veröffentlicht. Das Update steht ab sofort auf dem PC-Testserver zum Testen zur Verfügung. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Season 5 Spielszenen-Trailer