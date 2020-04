PlayerUnknown's Battlegrounds: Update 7.1 bringt Vikendi in überarbeiteter Form zurück

Die Insel Vikendi wird nach ihrer Auszeit wieder zum Start von Season 7 in PlayerUnknown's Battlegrounds verfügbar sein, und zwar als Teil des (kostenlosen) Updates 7.1. Neu sind z.B. die Areale "Dinoland" und "Cosmodrome" sowie die Eisenbahnstrecke."Das neue Eisenbahnsystem mit verschiedenen Linien auf Vikendi bringt eine völlig neue Mobilität zu PUBG. Die Möglichkeiten für Hinterhalte, schnelle Fluchten, Kunstschüsse und vieles mehr sind durch die unterschiedlichen Timings und Routen der Zuglinien schier endlos. Die Dinoland-Passagierlinie und die Schwerlast-Linie für den Frachtverkehr haben jeweils unterschiedliche Routen und einzigartige Motor- bzw. Wagenkonfigurationen, welche pfiffigen Spielern im Laufe von Season 7 eine Vielzahl an Vorteilen bringt", schreiben die Entwickler."Der Survivor Pass: Cold Front erzählt die Geschichte von Vikendi, die sich entspinnt, indem Spieler die Pläne der Familie Lindh für die Insel freischalten. Reitausrüstung und zerschlissene Maskottchenkostüme stehen sowohl für die vornehme Erziehung der Lindhs als auch die zerbrochenen Träume, die auf schlechter Planung und nackten Ehrgeiz folgen. Dinoland sollte das Herzstück eines Urlaubsparadieses sein, das sich über die ganze Insel ausbreitet. Aber die gefährliche Familiendynamik ließen diese Pläne scheitern. Das Survivor Pass: Cold Front Premium-Upgrade belohnt hartgesottene Spieler mit limitierten Waffenskins, Kostümen und mehr Goodies, die auf Vikendis turbulenter Vergangenheit mit der Familie Lindh hinweisen."Das nächste PUBG-Kapitel beginnt mit dem Update 7.1 am 21. April auf dem PC und am 28. April auf den Konsolen. Der PC-Testserver hat bereits geöffnet. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Patch Report Update 71