PlayerUnknown's Battlegrounds: PC-Update 7.3 und PCS 1 Pick'Em-Herausforderung

Für die PC-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds ist das Update 7.3 veröffentlicht worden. Die Konsolen sollen am 23. Juni versorgt werden. Mit dem Update wird ein "Esports-Reiter" im Hauptmenü eingeführt - mit der neuesten Version der "Pick'Em Challenge". Ansonsten wollen die Entwickler einige Veränderungen an der Explosionsmechanik sowie dem Schadenssystem von Fahrzeugen vorgenommen und C4 als neue Wurfwaffe eingeführt haben. Zusammen mit vermehrten DMR-Spawns auf der Vikendi-Karte und 50 Prozent länger "haltbaren" Stachelfallen verabschiedet sich Season 7 von den PUBG-Spielern. Das Change-Log findet ihr hier "Anpassungen im Spiel: Wurfwaffen und Fahrzeugschäden stehen in Update 7.3 im Fokus. Haftbomben sind nun Wurfwaffen und in der Luft zündbar, um Gegner im Umkreis von 25 Metern zu treffen. Fahrzeuge (mit Ausnahme von Motorrädern und Booten) erleiden nun je nach Schadenszone unterschiedlich starken Schaden und explodieren nicht mehr sofort. Stattdessen bekommen Spieler Gelegenheit, vor der Explosion aus dem Fahrzeug zu entkommen.""PCS 1 Pick'Em-Herausforderung: PUBG Esports startet durch; ab dem 25. Juni steht das PCS 1 Event im Mittelpunkt des Geschehens. Die Spieler können ab sofort am PC und ab dem 23. Juni an den Konsolen spezielle PCS 1 In-Game-Items kaufen und erhalten so Tippgutscheine, mit denen sie E-Sport-Teams direkt belohnen können. Außerdem erhalten die Fans die Möglichkeit, über das Esport-Tab im Spiel direkt in die Pick'Em-Herausforderung einzusteigen. Weitere Einzelheiten über Gegenstände, Zeitpläne und mehr gibt es auf dem PUBG Blog . Die PCS 1 Europe Grand Finals finden vom 27. bis 28. Juni und vom 4. bis 5. Juli statt. Ein Rückblick auf die europäische PCS 1 Gruppenphase findet sich auf der offiziellen Website des Turniers: Spieltage 1-3 Spieltage 4-6 ."Letztes aktuelles Video: Season 7 - Patch Report 73