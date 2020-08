PlayerUnknown's Battlegrounds: Update 8.2 steht in den Startlöchern

"MG3 Leichtes Maschinengewehr: Die neueste verfügbare Waffe in den Versorgungspaketen ist das schnell feuernde leichte Maschinengewehr MG3. Mit zwei unterschiedlichen Schussmodi, einem Zweibein für Stabilität, Tracer-Munition, um die Streuung im Auge behalten zu können, sowie erhöhtem Waffen-Schaden an Fahrzeugen gibt es nun einen Grund mehr für den Kampf um die große rote Kiste.

Täuschgranate: Ein Fest für die Augen... und Ohren! Die neue Wurfwaffe verwirrt nicht nur die Gegner, sondern lenkt auch von den eigenen Bewegungen ab. Die Täuschgranate, die als gewöhnliche Beute auf Sanhok verfügbar sein wird, erzeugt nach dem Abwurf etwa zehn Sekunden lang zufällige, falsche Schussgeräusche und schafft dadurch für den Spieler einige Momente Zeit zur Planung des nächsten Zuges."

Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, One, PS4, Stadia)

"Neue Modelle und Texturen für Waffen: M416, SKS und Kar98k erhalten von Grund auf neue grafische Modelle und passende verbesserte Waffengeräusche.

Docks von Erangel: Erangel wird um vier Docks erweitert. Zu den vorhandenen Werften kommen zwei hinzu, eines in Novorepnoye und eines am Ferry Pier. Die Südküste der Hauptinsel von Erangel und Sosnovka Island erhalten ebenfalls jeweils ein neues Dock."

Nach dem Start von Season 8 und dem Sanhok Remaster hat die PUBG Corporation das Update 8.2 für PlayerUnknown's Battlegrounds angekündigt. Der Patch erscheint am 19. August für PC und am 27. August für Konsole und Stadia. Spieler, die sich vorab ins Getümmel stürzen wollen, können ab dem 12. August, das neue Update auf den PC-Testservern testen. Folgende Neuerungen sind geplant.Neue Gegenstände:Neue Features:"PCS2 Pick'Em Challenge: Die Pick'Em Challenge kehrt zusammen mit dem bevorstehenden Esport-Event PCS2 zurück! Am 19. bzw. 27. August wird die Pick’Em Challenge für PC bzw. Konsole freigeschaltet und kann fortan von Fans über den entsprechenden Tab im Spiel geöffnet werden. Die Spieler haben die Chance, exklusive PCS2-Gegenstände durch das korrekte Tippen der Sieger der regionalen Esport-Turniere in Nordamerika, Europa, Asien und Asien-Pazifik zu gewinnen. Im Rahmen der Pick'Em Challenge können insgesamt eine Vielzahl verschiedener PCS2-Ingame-Gegenstände gewonnen und käuflich erworben werden, wobei 25 Prozent der Erlöse an die Profiteams aller vier Regionen verteilt werden.Wählbare Hintergrundmusik: Spieler können jetzt ihre Lobbymusik selbst auswählen. Zur Auswahl stehen eine Reihe von Musiktiteln, die bis zum Early Access zurückreichen.„Helm verstecken“-Funktion: Spieler können nun je nach gewünschtem Look die Sichtbarkeit des Helms ein- oder ausschalten. Diese Funktion ist rein kosmetischer Natur, für andere Spieler ist der Helm weiterhin sichtbar."Andere Updates:Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Season 8 SpielszenenTrailer