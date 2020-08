PlayerUnknown's Battlegrounds: PUBG Corporation investiert in einen Fonds zur Indie-Förderung

Die PUBG Corporation, Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds , wird zehn Millionen Dollar in 1Up Ventures L.P., einen Venture-Fonds (Wagnis- oder Risikokapital), investieren. Dieser Fonds widmet sich dem Aufbau einer "vielfältigen und integrativen globalen Gemeinschaft unabhängiger Spieleentwickler". Die Finanzierung durch die PUBG Corporation ist eine Startinvestition für 1Up Ventures, das Anfang 2019 gegründet wurde."Mit unserer Investition in 1Up Ventures möchte die PUBG Corporation die nächste Generation von Videospielentwicklern auf der ganzen Welt fördern", betont C.H. Kim, CEO der PUBG Corporation. "Von einer lebendigen und vielfältigen Indie-Spiele-Community profitiert die gesamte Branche. Bei der Entwicklung von PUBG spielten Unabhängigkeit und Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle, daher sind wir stolz, einen Fonds wie 1Up Ventures zu unterstützen und so dabei zu helfen, eine nachhaltige Umgebung für visionäre Spiele und Entwickler von morgen zu etablieren."Der Fonds wird so umschrieben: "1Up Ventures, L.P., wird vom Komplementär Ed Fries geleitet. Als ehemalige Microsoft-Führungskraft war Fries bei der Markteinführung der ersten Xbox für die Herausgabe von Spielen verantwortlich und hat als Vorstandsmitglied und Berater für Dutzende von Unternehmen gearbeitet. Zum aktuellen Portfolio des Fonds gehören mehrere unabhängige Studios, wie etwa Playable Worlds, das von Raph Koster, dem Lead Designer von Ultima Online, gegründet wurde. 1Up Ventures unterstützt auch Funomena, das von Robin Hunicke mitbegründet wurde, der zuvor an thatgamecompanys Journey arbeitete und zuletzt zusammen mit Keita Takahashi, dem Schöpfer von Katamari Damacy, Wattam entwickelte."Letztes aktuelles Video: Season 8 SpielszenenTrailer