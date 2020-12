PlayerUnknown's Battlegrounds: Saison 10: Neue Karte für 32 Spieler mit KI-Kampftruppen

Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (Android, PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

"Pillar-Soldaten: Eine neue feindliche KI-Kampftruppe, bekannt als die "Pillar", tritt den Kämpfen bei. Diese private Militärgruppe ist dafür bekannt, wertvolle Waffenlager mit hochwertiger Beute auf der Karte zu bewachen. Mutige (oder törichte) Spieler, die versuchen, die Pillar-Wachen und die noch gefährlicheren Pillar-Kommandeure auszuschalten, werden für ihre Bemühungen reichlich mit starker Ausrüstung belohnt.

Taktischer Pillar-Truck: Um die Straßen von Haven zu sperren, setzen die Pillar einen eigenen taktischen Truck ein. Der Truck ist ein neues KI-Fahrzeug, das die Karte durchstreift, um Spieler zu jagen und sie mit Molotov-Cocktails und starken Waffen anzugreifen. Die starke Panzerung des Trucks macht ihn schwer angreifbar, sodass sich Spieler zweimal überlegen sollten, ob sie sich in ein Feuergefecht mit dem Truck wagen oder nicht besser flüchten sollten.

Pillar-Aufklärungshubschrauber: Ähnlich wie der taktische Truck ist der “Pillar Scout” ein neuer KI-Hubschrauber, der mit seinem Scheinwerfer die Umgebung abfliegt, um Spieler zu orten und zu identifizieren. Sobald Spieler vom Scheinwerfer entdeckt werden, fordert der Hubschrauber Verstärkung vom taktischen Truck an.

Notfallschirm: Haven hat eine Reihe von hoch gelegenen Umgebungen, beispielsweise eine Überführung und hohe Gebäude. Da an jeder Ecke Gefahren lauern, ist ein strategischer Fluchtplan wichtiger denn je. Mit dem Notfallschirm können Überlebende aus der Höhe abspringen und den Fallschirm manuell auslösen, um sich den Weg in die Freiheit zu bahnen.

Überlebendenpass Breakthrough: Der neue Überlebendenpass bereitet die Spieler auf die Straßen von Haven vor. Mit coolen neuen Looks, die auf den Lore-Charakteren und der neuen gegnerischen Fraktion basieren, können die Spieler viele großartige Belohnungen freischalten, während sie sich durch alle 100 Level des Passes durchkämpfen. Der Überlebendenpass dauert drei Monate."

Für PlayerUnknown's Battlegrounds ab 8,88€ bei kaufen ) ist Saison 10 angekündigt worden. Sie umfasst die kleine Karte "Haven" mit städtischer Umgebung und vielen Höhenunterschieden für 32 Spieler, die neue feindliche Fraktion "Pillar" (computergesteuerte Gegner) sowie den Überlebendenpass Breakthrough. PC-Spieler können ab dem 16. Dezember und Konsolenspieler ab dem 17. Dezember in die neue Saison einsteigen."Als exklusive Karte für Saison 10 ist Haven die bisher kompakteste Karte bei PUBG. Zum ersten Mal in der Geschichte von PUBG gibt es eine 1x1-Karte, welche 32 Spieler in eine städtische Umgebung voller neuer Kampfmöglichkeiten führt und Vertikalität zum wichtigen Spielelement erhebt. Die industrielle Insel in abendlicher Kulisse verfügt über mehrere unterschiedliche Bereiche, darunter ein Stahlwerk, ein Kohlerevier, eine Industriezone, Wohngebiete, Überführungen sowie die Docks. Während die Spieler auf den Straßen und Dächern von Haven gegeneinander kämpfen, müssen sie außerdem nach einer neuen feindlichen Fraktion Ausschau halten, die als 'Pillar' bekannt ist und auf der Karte umher streift."Features laut Entwickler:Spieler, die bereits jetzt einen Blick auf das Update 10.1 erhalten möchten, können dies ab heute auf dem PC-Testserver tun. Weitere Informationen zu Update 10.1 gibt es in den vollständigen Patch-Notes oder im Patch Report Video.Letztes aktuelles Video: Season 10 Patch Report 101