PlayerUnknown's Battlegrounds: Elfte Saison bringt die Karte Paramo zurück

"Neue Ranglistensaison: Mit Update 11.1 finden Ranglistensaisons über einen Zeitraum von zwei Monaten statt, sodass sie nicht mehr parallel zu den Überlebendenpässen laufen. Daher wurden Anpassungen hinsichtlich der Verteilung der Belohnungen vorgenommen. Eine Erhöhung der Spawn-Raten aller Waffen auf allen Karten gleicht die Werte besser an den Esport-Modus an.

Neuer Emergency-Pickup-Gegenstand: Es gibt ein neues Transportmittel, mit dem sich Spieler und ihre Teams schnell über das Gelände zur nächsten sicheren Zone bewegen können. Mit dem "Emergency Pickup" können Spieler einen Fulton-Ballon in großer Höhe einsetzen. Sobald der Ballon vollständig aufgeblasen ist, trifft innerhalb von 60 Sekunden ein Flugzeug ein, um die Spieler abzuholen. Wenn das Flugzeug eintrifft, werden bis zu vier Spieler in die Luft gehoben und zur Weißen Zone getragen. Spieler können während des Flugs aussteigen und mit dem Fallschirm auf das Spielfeld zurückkehren. Dieser Gegenstand ist zwar schwer und kann die Aufmerksamkeit von Gegnern in der Nähe auf sich ziehen. Doch er ist ein nützliches Hilfsmittel um die Blaue Zone zu verlassen, ein feindlich kontrolliertes Gebiet schnell zu durchqueren oder für bessere Ausrüstung einen abgelegenen Ort zu plündern. Der "Emergency Pickup" ist nur in Erangel, Miramar, Sanhok und Vikendi als Beute zu finden.

Meisterschaftsmedaillen: Saison 11 passt das System für Meisterschaftsmedaillen an, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre wichtigsten Errungenschaften im Spiel besser zu verfolgen und zu präsentieren. Es gibt nun zehn neue Medaillen, die durch verschiedene Errungenschaften während des Spielens verdient werden können und an bestimmte Kampfsituationen und das Überleben gebunden sind - oder wie bei der "So-Close"-Medaille um das knappe Überleben. Meisterschaftsmedaillen sind sowohl in normalen als auch in Ranglisten-Spielen erwerbbar, jedoch nicht in Arcade-, Labsoder benutzerdefinierten Spielen verfügbar.

PUBG ID: Im Zusammenhang mit dem Meisterschaftsmedaillen-Update können Spieler nun ihre verdiente Medaille als Teil der überarbeiteten PUBG ID präsentieren. Neben der Möglichkeit, bis zu zwei Medaillen hinzuzufügen, bietet sich den Spieler die Möglichkeit ihre PUBG ID über den Tab "Anpassung" zu personalisieren."

Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Für PlayerUnknown's Battlegrounds ab 4,47€ bei kaufen ) ist die elfte Saison angekündigt worden. Mit dem Saison-Update werden die Karte Paramo überarbeitet, die Ranglistensaisons verändert, ein "Emergency-Pickup-Gegenstand" eingeführt, die Anpassungsoptionen für die PUBG ID erweitert und das System für Meisterschaftsmedaillen umgestaltet. Saison 11 startet am 31. März 2021 für PC und am 8. April 2021 für Konsolen. Spieler, die das Update 11.1 vorab ausprobieren möchten, können dies ab heute auf dem PC-Testserver tun ( Change-Log ).Paramo ist eine 3x3-Karte im südamerikanischen Hochland. Sie wurde ursprünglich während Saison 9 eingeführt und kehrt bald mit Verbesserungen zurück. Versprochen werden Gelände-Anpassungen mit zusätzlichen Versteckmöglichkeiten sowie eine Erweiterung des dynamischen Systems, das wichtige Orientierungspunkte zwischen den Spielrunden verändert. Außerdem gibt es erhöhte Spawn-Raten für Gegenstände im Geheimraum und die Hubschrauberunterstützung. Es können auch "benutzerdefinierte Spiele" mit der Karte erstellt werden. Folgende Updates und Mechaniken nennen die Entwickler noch.Details laut Entwickler Krafton Inc.: