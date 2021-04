PlayerUnknown's Battlegrounds: PUBG Lite wird eingestellt; Saison 11 auf PC gestartet

PUBG Lite, die eigenständige Free-to-play-Adaption von PlayerUnknown's Battlegrounds ab 4,32€ bei kaufen ) , die vor allem für niedrige PC-Hardware-Anforderungen konzipiert war, wird endgültig eingestellt . Am 29. April 2021 um 7 Uhr soll der Stecker gezogen werden. Der Client kann bereits nicht mehr runtergeladen werden. Das L-COIN-System für bezahlte Inhalte ist bereits im Dezember 2020 abgeschaltet worden.Derweil ist die elfte Saison in PlayerUnknown's Battlegrounds auf dem PC angelaufen. Mit dem Saison-Update werden die Karte Paramo überarbeitet, die Ranglistensaisons verändert, ein "Emergency-Pickup-Gegenstand" eingeführt, die Anpassungsoptionen für die PUBG ID erweitert und das System für Meisterschaftsmedaillen umgestaltet. Saison 11 startet am 8. April 2021 für Konsolen.Paramo ist eine 3x3-Karte im südamerikanischen Hochland. Sie wurde ursprünglich während Saison 9 eingeführt und kehrt bald mit Verbesserungen zurück. Versprochen werden Gelände-Anpassungen mit zusätzlichen Versteckmöglichkeiten sowie eine Erweiterung des dynamischen Systems, das wichtige Orientierungspunkte zwischen den Spielrunden verändert. Außerdem gibt es erhöhte Spawn-Raten für Gegenstände im Geheimraum und die Hubschrauberunterstützung. Es können auch "benutzerdefinierte Spiele" mit der Karte erstellt werden.Letztes aktuelles Video: Saison 11 Patch Report 111 Return of Paramo Emergency Pickup