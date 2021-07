PlayerUnknown's Battlegrounds: Update 12.2 mit großer Taego-Karte und Comeback-Mechanik für PC veröffentlicht

Für die PC-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds ab 3,72€ bei kaufen ) erscheint heute das Update 12.2. Der große PUBG-Patch umfasst die neue Karte Taego (8x8 km), die im Südkorea der 1980er-Jahre spielt. Nur auf dieser Karte gibt es ein eingeschränktes Respawn-System, darunter Comeback-BR (eine Mechanik, die eine zweite Chance ermöglicht; vergleichbar mit dem Gulag aus Call of Duty Warzone) und Selbst-AED (ein Gegenstand zur eigenen Wiederbelebung). Das Change-Log findet ihr hier . Das Update wird am 15. Juli für Konsolen verfügbar sein."Willkommen in Taego - Wie bereits im PUBG 2021-Entwicklerplan vom letzten Monat angedeutet, versetzt Taego (zuvor Codename: Tiger) die Spieler in das Südkorea der 1980er Jahre, wo sie sich von weitläufigen Schilffrohr-Feldern bis hin zu den engen Räumen des Hosan-Gefängnisses durch riesige und vielfältige Landschaften kämpfen", schreiben die Entwickler."Das Comeback-BR ist eine exklusive Mechanik auf Taego, die Spielern eine zweite Chance bietet. Spieler, die während der ersten Phase der blauen Zone sterben, erhalten eine Chance, später im Match noch einmal abzuspringen. Spieler, die während der ersten Phase der blauen Zone sterben, treten in der Comeback-Arena gegeneinander an. Dabei handelt es sich um einen Schauplatz abseits des Taego-Battlegrounds. Überlebende, die die Comeback-Arena lange genug überstehen, werden in Phase 3 mithilfe eines Hubschraubers zurück aufs Festland von Taego transportiert und können ihren Kampf ums Hühnchen-Dinner fortsetzen. (...) Ähnlich wie das Comeback-BR ist auch das Selbst-AED eine weitere Mechanik, die Spielern eine zweite Chance bietet, um erneut in den Kampf zurückzukehren. Das Selbst-AED kann in der Welt erbeutet werden und erlaubt Spielern, sich selbst wiederzubeleben, wenn sie ausgeknockt (DBNO) sind. Dabei sind sie nicht auf einen Teamkameraden angewiesen. Dieser Gegenstand kann in Solo- und Squad-Matches verwendet werden."Update 12.2 umfasst außerdem den Überlebendenpass: Taego, der sich stark an zentrale Themen der neuen Karte anlehnt. Die PUBG-Spieler können über 50 Level hinweg eine Vielzahl von Belohnungen verdienen. Diejenigen, die über Level 50 hinaus spielen, sollen Bonus-Belohnungen wie Medaillen, Embleme und G-Coins erhalten."Stilvoll unterwegs mit dem Pony Coupé von Hyundai - Krafton hat sich mit Hyundai zusammengeschlossen und bringt das erste Konzeptfahrzeug des Unternehmens, das Pony Coupé, zu PUBG. Das Pony Coupé ist exklusiv auf der Karte Taego erhältlich und verfügt über einen Allradantrieb, der im abwechslungsreichen Terrain Taegos für bessere Fahrkontrolle sorgt. Das Pony Coupe wurde von Giorgetto Giugiaro entworfen, einem Meister des Automobil-Designs, und 1974 zum ersten Mal vorgestellt.""Die PUBG Studios haben einzigartige Karten unterschiedlicher Größe erschaffen, und wir freuen uns, endlich eine Karte mit koreanischem Hintergrund zu enthüllen - Taego", so Taehyun Kim, PUBG World Development PD bei Krafton. "Wir hoffen, dass sowohl neue als auch erfahrene PUBG-Spieler die neuen Gameplay-Mechaniken, Features und Elemente auf der neuen Karte genießen werden.""Auch der erste Live-Action-Kurzfilm 'Ground Zero' von Krafton, der in Taegos Hosan-Gefängnis spielt, ist ab sofort verfügbar. Der Film mit Don Lee in der Hauptrolle spielt im PUBG-Universum und zeigt Lee als berüchtigten Insassen, der versucht, aus einem feindlichen Gefängnis auszubrechen. Der Kurzfilm knüpft direkt an die Lore der neuen Taego-Karte an."