PUBG: BATTLEGROUNDS: Das eisige Vikendi kehrt größer denn je zuvor zurück

PUBG: Battlegrounds – Alle Infos zu Vikendi Reborn

Weitere Änderungen und Release

Passend zu den aktuell sinkenden Temperaturen wird es auch in PUBG: Battlegrounds wieder winterlich: Die Map Vikendi kehrt in einer Neuauflage zurück ins Battle Royale.Genauer gesagt wird Vikendi Reborn Teil von Update 21.1 sein, welches Anfang Dezember für PC und Konsolen erscheint. Im Gegensatz zu den vorherigen Überarbeitungen von Erangel oder Sanhok erhält Vikendi mehr als nur optische Anpassungen. Die größte Änderung ist dabei schnell sichtbar: Vikendi wird größer.Statt wie bisher eine 6x6 Kilometer große Map zu sein, wächst Vikendi nach dem Remake auf 8x8 Kilometer und spielt damit in einer Liga mit den anderen Karten Erangel, Miramar, Taego oder Deston. Zudem kehrt auch der Schnee zurück nach Vikendi und wird ein elementarer Bestandteil der Karte. Vor allem für die nördlichen Gebiete der Karte gilt das, während im Süden zumindest auch ein paar Grünflächen zum Vorschein kommen.Eine große Kritik in der Vergangenheit an Vikendi war, dass der Schnee aufgrund der weißen Farbe sehr schnell anstrengend für die Augen wurde. Für das Remake haben die Entwickler daher speziell die Farbpalette der Map angepasst und nutzen nun auch Wolkenschatten, um das extreme Weiß auszugleichen. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam die Topografie der Karte angepasst, um ein faires Balancing der verschiedenen Orte zu gewährleisten.Neben den optischen und größentechnischen Anpassungen gibt es auch spielerisch neue Features auf Vikendi:Hinzu kommen noch kleinere Änderungen auf Vikendi, wie etwa dass der Zug nun etwas leiser ist. Die kompletten Änderungen könnt ihr im Detail in den Patchnotes zu Update 12.1 nachlesen.Neben Vikendi Reborn wird Update 12.1 auch ein paar Änderungen an Erangel vornehmen, darunter ein neues Gebäude unterhalb des Hospitals. Zusätzlich gibt es mehr Lebenspunkte für verschiedene Fahrzeuge, Verbesserungen an den Animationen, einen neuen Season Pass und vieles mehr.Einen Releasetermin für das große Update gibt es auch bereits: Am PC erscheint Update 12.1 für PUBG: Battlegrounds am 6. Dezember. Auf der Konsole dauert es etwas länger, hier soll das Update am 15. Dezember erscheinen.