PUBG: BATTLEGROUNDS: Macher arbeiten an eigenem Extraction-Shooter

PUBG: Eigener Extraction-Shooter soll "eine sich ständig verändernde PvPvE-Open World" bieten

Noch weitere Projekte bei Krafton in der Mache

Die Macher des beliebten Battle Royales PlayerUnknown's Battlegrounds, kurz, wollen künftig mit einem eigenendie Konkurrenz umoder DMZ aufmischen.Das Projekt mit dem Arbeitstitel Black Budget wurde erst im jüngsten Finanzbericht des Publishers Krafton, der hinter PUBG steht, erwähnt. Dabei wird es als "Herausforderung, das Genre der Extraction-Shooter zu popularisieren, basierend auf unserer PUBG-Produktions- und Service-Erfahrung" beschrieben.Bei dem hauseigenen Extraction-Shooter ist von einer "sich ständig verändernden PvPvE-Open World" und einem "befriedigenden Gunplay, das unvorhersehbare und aufregenden Erfahrungen liefert", die Rede . Gegenüber dem Portal The Loadout bestätigte Krafton darüber hinaus, dass die PUBG Studios bereits am Projekt Black Budget arbeiten würden.Während wir bislang von keinem konkreten Release-Zeitraum ausgehen können, sind zumindest die Plattformen, auf denen wir den Titel erwarten dürfen, bekannt. So soll der Launch nicht nur auf dem PC, sondern auch den Konsolen und für die mobilen Geräte erfolgen.Das Genre der Extraction-Shooter erfreute sich vor allem in den vergangenen Jahren wachsender Beliebtheit. Den wohl bekanntesten Vertreter seiner Art stellt hierbei Escape from Tarkov dar, doch auch Activision wagte mit dem DMZ-Modus, der einen Teil des Call of Duty-Battle Royalesdarstellt, erst vor einigen Monaten einen Einstieg in das Format.Neben dem zuletzt erwähnten Tarkov-Konkurrenten hat Publisher Krafton aber noch eine ganze Reihe weiterer, nicht weniger spannender Projekte in der Hinterhand. Beispielsweise den Nachfolger des Survival-Spiels, dessenEinen völlig anderen Weg als mit PUBG möchte man aber ebenfalls einschlagen: Mit einem ersten Trailer zum bislang namenlosenwerden soll, kehrt man den Battle Royales und Extraction-Shootern an anderer Stelle wohl vorerst den Rücken.