CASE: Animatronics: Die unheimliche Polizeistation öffnet ihre Pforten auf PS4

Ein Tablet um die Sicherheitskameras vorsichtig zu begutachten. Die Umgebung der Polizeistation ist der Schlüssel zur Rettung. Sei still, sei wachsam, bewege dich schnell und erinnere dich - du kannst dich nur auf deine Beine, Tablet und Lampe verlassen.

Verstecken & schleichen. Benutze Abstellräume und Schränke um zwischen Animatronics hin-und herzuschleichen und dich in Sicherheit zu bringen.

Animatronics. Ihre Beine und Arme aus Stahl werden dir Freude bereiten. Bereite dich vor von ihren Fähigkeiten verwirrt zu werden.

Finde heraus was passiert. Erkunde die Polizei Station auf der Suche nach Erklärungen. Vergiss nicht zuzuhören bei dem was um dich herum passiert und auf Veränderungen zu achten. Es kann dein Leben retten.

Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4) Screenshot - CASE: Animatronics (PS4)

Am 4. September 2020 haben Walnut und Sometimes You das bereits für PC, Xbox One, Nintendo Switch, Android und iOS erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Stealth-Abenteuer CASE: Animatronics auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 9,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen bei der Polizei, wo späte Arbeit zu tragischen Konsequenzen führt. Du bist mit Arbeit überschwemmt Detective - John Bishop der seiner Arbeit bis in den späten Abend hinein nachgeht. Nach einem komischen Traum wird er durch einen mysteriösen Anruf eines alten 'Freundes' geweckt und alles geht den Bach runter.Die Stromversorgung der Polizei Station ist unterbrochen, die Sicherheitssysteme wurden gehacked und alle Ausgänge sind versperrt. Aber das ist nicht das wirklich Problem. Jemand folgt dir, jemand mit roten Augen und aus Stahl gemacht. Du kennst sie besser als Animatronics. Finde heraus was passiert und vergiss nicht - niemand wird dich schreien hören."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4