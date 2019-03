Brawlout : Update 2.0: "The Beheaded" aus Dead Cells ist dabei - 4Players.de

Für Brawlout ist das große Update 2.0 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Das (kostenlose) Update umfasst einen weiteren Kämpfer, und zwar "The Beheaded" aus Dead Cells mit seiner Stage "Prisoner's Quarters". Damit sind nun 25 Kämpfer in Brawlout verfügbar. Neben den 21 eigenen Kreationen sind Yooka-Laylee, Guacamelee, Hyper Light Drifter und "The Beheaded" als Gastcharaktere dabei. Passend zum Update wird das Spiel auf allen Plattformen mit 50%-Rabatt angeboten.Neu ist ebenfalls der Einzelspieler-Modus "Trials" mit bestimmen Herausforderungen. Alle Multiplayer-Modi sollen nun online spielbar sein. Außerdem wurden viele Anpassungen an der Balance und der Computerintelligenz vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier . Brawlout soll auch in diesem Jahr weiter mit Updates und Inhalten versorgt werden.Letztes aktuelles Video: Dead Cells Reveal Trailer