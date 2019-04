Bear With Me: Bäriges Noir-Adventure erhält neues Kapitel und eine Complete Collection - 4Players.de

Screenshot - Bear With Me (Android) Screenshot - Bear With Me (Android) Screenshot - Bear With Me (Android) Screenshot - Bear With Me (Android) Screenshot - Bear With Me (Android) Screenshot - Bear With Me (Android)

Exordium Games und Modus Games haben eine Complete Collection ihres düsteren Point'n'Click-Adventures Bear With Me angekündigt, die zusammen mit der neuen Prequel-Episode "The Lost Robots" am 9. Juli 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen soll.Bear With Me: The Lost Robots soll 4,99 Euro, Bear With Me: The Complete Collection 14,99 Euro kosten. Die Steam-Version soll exklusiv ein digitales Artbook und den Soundtrack enthalten. Weiter heißt es von den Machern: "In Bear With Me: The Lost Robots übernimmt der Spieler die Kontrolle über Flint, der Bruder, dessen mysteriöses Verschwinden die Schlüsselrolle in den drei Kernepisoden spielt. Die Handlung von The Lost Robots geht in die drei Hauptepisoden über und enthüllt zahlreiche neue Aspekte der gesamten Serie.""Die drei Hauptepisoden erzählen die Geschichte der beiden Detektive Amber und Ted E. Bear, die mit scharfzüngigen Kommentaren nach Hinweisen suchen, Rätsel lösen und Verdächtige ins Kreuzverhör nehmen, um das Geheimnis um Flints Verschwinden zu lüften. Das Duo sieht sich immer wieder mit Gefahren und mysteriösen Vorgängen konfrontiert, die sich um einen 'Mann in Rot' drehen, der für etliche Feuer verantwortlich sein soll. Um wieder mit Flint vereint zu sein, muss sich Amber surrealen und düsteren Situationen stellen." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: The Complete Collection Ankuendigungs-Trailer