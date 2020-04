Pac-Man Championship Edition 2: Derzeit kostenlos für PS4 und Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 gibt es derzeit kostenlos im PSN Store und für die Xbox One. Obwohl kein konkreter Zeitrahmen für die Aktion genannt wird, ist das Gratis-Angebot zeitlich befristet - Interessierte sollten den Download also möglichst bald starten.Ursprünglich erschien die Wettbewerbs-Edition rund um den kultigen Pillenfresser bereits 2016. Damals hieß es zum Inhalt des Spiels:"PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 bringt eine tolle 3D Grafik und funkige Effekte, bei welchen Spieler sich durch Labyrinthe mampfen werden und ein einen neuen Grad an fesselndem und vor allem spassigen Gameplay erleben werden! Die Spieler werden viele neue Möglichkeiten sehen wie sie PAC-Man neu erleben können, das Ganze durch neue Features wie den Time Attack Modus und dem Abenteuer Modus. Sammelt so viele Punkte wie möglich indem Geister Herden nach und nach mit dem neuen Chain Eating feature verschlingt, jagt schnell flüchtende Früchte, stellt euch großen und bösen Bossen, erlebt albern neu interpretierte Versionen der Regeln und vieles mehr!"kostenLetztes aktuelles Video: Launch-Trailer