Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre: Deluxe: Erweiterte HD-Version für Switch angekündigt - 4Players.de

"Neue Rätsel: Die Deluxe-Neuauflage umfasst mehr als 40 brandneue Detektivaufgaben. Obendrein wurden einige Fälle aus der Nintendo 3DS- und Nintendo 2DS-Version überarbeitet.

Verbesserungen von Gestaltung und Grafik: Die Schlüsselinformation für jedes Rätsel ist nun immer auf einem Bildschirm sichtbar, und die Grafiken erstrahlen in HD-Auflösung.

Freigeschaltete Downloads: Inhalte, die sich bisher nur kostenpflichtig herunterladen ließen, sind von Anfang an verfügbar, beispielsweise diverse Outfits für die Protagonistin.

Neues zum Anziehen: Im Verlauf des Abenteuers können SpielerInnen mehr als 50 neue Outfits freischalten."

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre wird am 8. November 2019 als Deluxe Version auf Nintendo Switch erscheinen. Bisher war das Rätsel-Abenteuer auf Android, iOS und Nintendo 2DS/3DS verfügbar. In der Neuauflage, die auf der 2DS/3DS-Version fußen soll, wird HD-Grafik geboten. Auch über 40 neue Rätsel sollen enthalten sein."Diesmal ist der berühmte Professor Hershel Layton jedoch verschwunden. Nun liegt es an seiner Tochter Katrielle, die Hauptrolle zu übernehmen. Die ebenso clevere wie temperamentvolle jungen Dame besitzt ein untrügliches Gespür für die Wahrheit - auch Täuschung und dürftige Fakten bringen sie nicht von ihrem Weg ab. Auf der Suche nach ihrem Vater trifft sie auf charmante neue Charaktere, darunter den Studenten Oliver Marchence, der sie als Assistent tatkräftig unterstützt. Ebenfalls an der Seite der jungen Detektivin steht der sprechende Hund Sherl, Katrielles erster Klient, der schließlich ihr gleichermaßen treuer wie redseliger Begleiter wird."Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre - Deluxe ist das erste Spiel aus der Layton-Serie, das auf einer TV-Konsole gespielt werden kann. Die Spieler können mittels Tasten, Bewegungssensoren oder - im Handheld-Modus - über den Touchscreen der Switch-Konsole spielen.Neuerungen (laut Nintendo):Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer