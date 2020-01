Lost Soul Aside: Actionspiel soll bis Ende 2020 erscheinen

Yang Bing, the creator of Lost Soul Aside, stated in an interview with Chinese media that his 2020 goal is to release the game before the end of the year.



Also looking at considerations to extend the Lost Soul Aside IP beyond games.



The game is part of Sony's China Hero Project pic.twitter.com/F7TWj6Ok8y



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4. Januar 2020

Wenn alles nach Plan läuft, soll Lost Soul Aside vor Ende 2020 für PlayStation 4 erscheinen, erklärte Chef-Entwickler Bing Yang in einem Interview mit chinesischen Medienvertretern. Außerdem würden sie darüber nachdenken, die Marke auch außerhalb des Spiele-Bereichs nutzen zu wollen.Im Sommer 2016 sorgte der Südkoreaner Bing Yang (Ultizero Games) mit diesem Solo-Projekt auf Basis der Unreal Engine 4 für Aufsehen bzw. mit dem ersten Trailer zu seinem Japan-Rollenspiel, das gewisse Erinnerungen an Final Fantasy 15 und Devil May Cry weckt. Sony unterstützt Bing Yang seither bei der Entwicklung als Teil des "China Hero Projects". Ungefähr 14 Personen arbeiten aktuell an dem Titel. Als "Gegenleistung" für diese personelle Verstärkung wird Lost Soul Aside zunächst zeitexklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: PSX 2017 Spielszenen