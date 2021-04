Lost Soul Aside: Lange Spielszenen als Lebenszeichen aus dem actionreichen Rollenspiel

Nach längerer Sendepause ist wieder Videomaterial aus Lost Soul Aside gezeigt worden. In den ersten Spielszenen (mit englischen Untertiteln) seit 2018 wird ordentlich gekämpft, während sich der Charakter auch rasant "surfend" fortbewegen kann. Eigentlich sollte Lost Soul Aside im vergangenen Jahr für PlayStation 4 erscheinen, aber die Entwickler scheinen noch nicht so weit zu sein. Aktuell steht kein Releasetermin fest.Im Sommer 2016 sorgte der Südkoreaner Bing Yang (Ultizero Games) mit seinem Solo-Projekt auf Basis der Unreal Engine 4 für Aufsehen bzw. mit dem ersten Trailer zu seinem Action-Rollenspiel, das gewisse Erinnerungen an Final Fantasy 15 und Devil May Cry weckt. Sony unterstützt Bing Yang seither bei der Entwicklung als Teil des "China Hero Projects". Als "Gegenleistung" für diese personelle Verstärkung wird Lost Soul Aside zunächst zeitexklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen 2021