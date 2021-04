We are happy to officially announce today that Lost Soul Aside is also coming to PlayStation 5. We hope you look forward to game and we appreciate your continued support. pic.twitter.com/S8CKz14rec



— Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) April 29, 2021

Das kampflastige Actionspiel Lost Soul Aside erscheint auch für die PlayStation 5. Das hat Ultizero Games via Twitter bekannt gegeben. Erst vor ein paar Tagen gab es mit ausführlichem Videomaterial wieder ein Lebenszeichen des Projekts, das vom Südkoreaner Bing Yang zunächst im Alleingang in Angriff genommen wurde, mittlerweile aber Unterstützung von Sony erhält. Entsprechend erscheint Lost Soul Aside zeitexklusiv für PlayStation-Plattformen. Ein genauer Releasetermin steht derzeit allerdings noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Spielszenen 2021