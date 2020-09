Diabotical: Feuer frei für den kompetitiven Robo-Shooter

Über 15 Spielmodi zur Auswahl: Bei mehreren Spielmodi zur Auswahl sowie Warteschlangen für kompetitive Gruppen- und Solospieler ist hoffentlich für alle etwas dabei! Personalisiere deine Eggbot-Designs und stürze dich in schnelle Gefechte mit Freunden oder zeige in gewerteten Spielen gegen die Besten der Besten, was in dir steckt.

Aim Arena: Arena 1v1/2v2 ist ein rundenbasierter Modus, der in kompakten Arenen gespielt wird. Jeder Spieler hat zwei Leben pro Runde und spawnt in voller Ausrüstung. Wenn eine Runde endet, wechseln die Spieler zu einer anderen Arena.

Wipeout: Wipeout ist ein rundenbasierter Modus, bei dem die Spieler in voller Ausrüstung spawnen, wobei sich die Respawn-Zeit mit jedem eliminierten Spieler im Team verlängert. Vernichte das gesamte gegnerische Team, um die Runde zu gewinnen.

MacGuffin: MacGuffin ist ein rundenbasierter Modus, bei dem dein Team den MacGuffin zur eigenen Basis bringen muss, um 100 Münzen zu gewinnen, während ihr verhindern müsst, dass die Gegner ihn stehlen, um das gleiche Ziel zu erreichen.

Wee-Bow-Instagib: Wee-Bow-Instagib ist ein 5-gegen-5-Modus. Dabei erledigst du Feinde mit deiner Armbrust oder im Nahkampf mit einem Treffer, sammelst die von ihnen fallengelassenen Goldmünzen, um Punkte zu erzielen, und nutzt deinen Rückschlag-Weeball, um dich zu bewegen oder Feinde quer über die Karte schleudern.

Waffen und Weeballs (weeeeee!): Diabotical enthält eine Vielzahl von Waffen, die für unterschiedliche Situationen geeignet sind und unterschiedliche Fähigkeiten erfordern, um sie zu beherrschen. Alle Modi enthalten Weeballs! Dabei handelt es sich um mehrere kleine Granaten mit Persönlichkeit, die nützliche Effekte wie Rückschlag, Rauch, Verlangsamung und Heilung haben.

Karteneditor: Um weiterhin mit der Community zusammenzuarbeiten, haben wir Diabotical mit vielen kreativen Funktionen ausgestattet - vom Karteneditor, über den HUD-Editor bis hin zu anpassbarer Physik für benutzerdefinierte Lobbys. Erstelle deine eigenen Karten mit dem Karteneditor im Spiel, dem gleichen Editor, den unser Entwicklerteam verwendet. Die nächste Hit-Karte ist vielleicht nur ein Ei weit entfernt.

Personalisierung: Der Kern der Personalisierung deines Eggbots besteht in der Anwendung von Stickern, um ihn einzigartig zu machen. Dir stehen über 200 Sticker zur Auswahl. Andere Personalisierungsoptionen sind Eierschalen, Ansager, Musikauswahl, Schuhe, Waffen-Skins, Waffenzubehör, Emotes, Sprays und mehr sind immer zur Hand.

Am 3. September 2020 hat The GD Studio seinen Arena-Shooter Diabotical für PC veröffentlicht. Der Download der vor vier Jahren erfolgreich per Kickstarter finanzierten Free-to-play-Action via Epic Games Store ist kostenlos. In der Spielbeschreibung heißt es: "Diabotical ist ein witziger, rasanter, Action-geladener Egoshooter voller Farbe in einem Universum, in dem Eggbots von einem Planeten um anderen reisen und alle interessanten Orte, die sie finden, in Kampfarenen verwandeln, um zum Spaß gegeneinander zu kämpfen!Diabotical soll vor allem ein unterhaltsames Spiel für alle sein und bietet leicht zu erlernende Spielmodi, sofortige Spannung sowie herausforderndere Modi für diejenigen, die sich mit den schnellen Bewegungen, Waffen und Taktiken des Spiels vertraut machen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer