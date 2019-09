Sudden Strike 4: Complete Collection der Echtzeit-Strategie für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC) Screenshot - Sudden Strike 4 (PC)

Kalypso Media und Kite Games haben am 6. September 2019 eine Complete Collection ihres im Zweiten Weltkrieg verorteten Echtzeit-Strategiespiels Sudden Strike 4 (zum Test ) für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Sammlung ist sowohl digital via PlayStation Store Microsoft Store und Kalypso Store sowie als Boxversion im Einzelhandel erhätlich. Am 12. September soll die Sudden Strike 4: Complete Collection außerdem auf Steam erscheinen.Zum Inhalt schreibt der Hersteller: "Die 'Sudden Strike 4: Complete Collection' ist ein umfangreiches Spielpaket für Echtzeit-Strategie-Fans, bestehend aus allen bisher erschienenen Updates und allen 5 DLCs von Sudden Strike 4: 'Battle of Kursk', 'Road to Dunkirk', 'Finland - Winter Storm', 'Africa - Desert War' und 'The Pacific War'. Dank des massiven Umfangs an Kampagnen, bietet die 'Sudden Strike 4: Complete Collection' sehr unterschiedliche und abwechslungsreiche Szenarien, eine Vielzahl an Vehikeln sowie spannende Missionen". Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Complete Collection Trailer