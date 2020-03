Orwell: Keeping An Eye On You: Überwachungsstaat-Adventure wird für iOS umgesetzt

Orwell: Keeping an Eye On You wird auch für iOS (iPhone und iPad) umgesetzt. Das Adventure von Osmotic Studios und Fellow Traveller wird am 31. März 2020 für 4,99 Dollar im App Store von Apple erscheinen. Orwell feierte im Oktober 2016 seine Premiere auf dem PC und wurde in mehreren Episoden veröffentlicht, die in vergleichsweise kurzen Abständen bereitgestellt wurden. Die iOS-Version umfasst sämtliche Episoden, nicht aber den Nachfolger Orwell: Ignorance is Strength. Unser Test ist in Arbeit.Wie tief darf der Staat in die Privatssphäre seiner Bürger eindringen, um ein Verbrechen aufzuklären? Diese Frage stellt der deutsche Entwickler Osmotic Studios mit Orwell: Das gleichnamige Computersystem sammelt nach einer Serie terroristischer Anschläge Daten aus sozialen Netzwerken sowie dem E-Mail-Verkehr verschiedener Personen und man selbst bestimmt, welche dieser Informationen für die Aufklärung des Falls relevant sind. Denn erst aufgrund der selektierten Informationen wird die Staatsgewalt gegen die so ausgesuchten Verdächtigen vorgehen... Produktbeschreibung : "Orwell ist ein neues staatliches Sicherheitsprogramm, mit der Fähigkeit, das digitale Leben jeder Person in der Nation zu überwachen. Es kann die gesamte persönliche Kommunikation überwachen und auf jeden Computer zugreifen. Um die Privatsphäre der Bürger zu schützen, untersuchen menschliche Ermittler die von Orwell gefundenen Daten und entscheiden, welche Informationen an die Sicherheitskräfte weitergegeben werden sollen und welche nicht. Ausgewählt aus Tausenden von Kandidaten sind Sie der erste menschliche Ermittler von Orwell. Doch als ein Terroranschlag die Hauptstadt der Nation, Bonton, erschüttert, werden Orwell und Sie sofort auf die Probe gestellt. Beginnend mit einer einzelnen Zielperson helfen Sie den Sicherheitskräften, ein Netzwerk potenzieller Täter aufzubauen. Aber sind diese Personen wirklich Terroristen? Was sagen die Informationen, die Sie an Orwell weitergeben, über sie aus? Was, wenn Sie Dinge über sie herausfinden, die nicht einmal ihre engsten Vertrauten wissen? Was ist der wahre Preis der Sicherheit, nach der sich die Nation sehnt?"Letztes aktuelles Video: iOS-Trailer