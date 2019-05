The Shattering: Traumbasierter Psycho-Thriller erscheint Ende des Jahres für PC - 4Players.de

Screenshot - The Shattering (PC) Screenshot - The Shattering (PC) Screenshot - The Shattering (PC) Screenshot - The Shattering (PC) Screenshot - The Shattering (PC) Screenshot - The Shattering (PC)

Deck13 wird den bei Super Sexy Software in Polen entstehenden Psycho-Thriller The Shattering (zur Vorschau ) Ende 2019 für PC ( Steam ) veröffentlichen. In fünf Akten soll eine Geschichte erzählt werden, die unter die Haut gehe: "The Shattering ist ein Psychothriller aus der Ego-Perspektive, der in der makellos weißen Ästhetik der Träume des Protagonisten John Evans spielt. Die Spieler müssen die Fragmente von Vergangenheit und Gegenwart zusammensetzen und der Stimme des Arztes folgen, während er sie tiefer in Johns Gedankenwelt führt.Die Spieler werden Schlüsselmomente aus Johns Leben wiedererleben, die ihn definiert und geprägt haben - sie werden die Wahrheit erfahren, die Lügen zerstören und letztendlich herausfinden, was mit ihm passiert ist ... und sich an ihren Namen erinnern." Hier ein aktueller Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer