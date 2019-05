Riverbond: Lebenszeichen des Voxel-Abenteuers, Release im Sommer geplant - 4Players.de

Mit der Vorstellung im Rahmen von State of Play gibt es wieder ein Lebenszeichen von Riverbond, das 2016 für PC und Konsolen angekündigt wurde und jetzt im kommenden Sommer erscheinen soll. In dem Voxel-Abenteuer ziehen bis zu vier Spiele im Couch-Koop-Modus los, um gemeinsam Schätze zu suchen und Monster zu bekämpfen. Dafür stehen eine Reihe an Nah- und Fernkampfwaffen zu Verfügung, mit denen man die Action an den eigenen Spielstil anpassen kann. Neben einfachen Gegnerhorden warten zwischendurch auch immer wieder Bosse auf das Quartett.Zudem feiern acht Helden aus anderen Indie-Spielen Gastauftritte, darunter z.B. Shovel Knight, The Kid aus Bastion oder Raz von Psychonauts.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer