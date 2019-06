Riverbond: Auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht: Monster bekämpfen und alles in kleine Würfel zerlegen - 4Players.de

"Klassischer Einzelspieler oder chaotischer Couch-Koop: Ob alleine oder im rasanten und chaotischen Couch-Koop - ihr könnt das Spiel so erleben, wie ihr es am liebsten habt. Beim Couch-Koop könnt ihr das Spiel betreten und verlassen, wann ihr wollt. Beste Voraussetzungen für einen gemeinsamen Sieg!

Kubischer Kampf und fantastische Voxel-Zerstörung: Bei der Auswahl an schnellen, zugänglichen Waffen sorgt es immer für ein gutes Gefühl, in der Welt Chaos zu verursachen. Bringt riesige Türme mit einem Schwertstreich zu Boden, ballert die Feindesbanden über den Haufen und jagt die Umgebung mit bunten Voxel-Explosionen in die Luft!

Niedliche Charaktere und tödliche Bosse: Trefft auf charmante Charaktere, macht unerwartete Verbündete und messt euch mit niedlichen - aber tödlichen! - Bossen. Wählt je nach Spielstil aus über 50 Waffen und triumphiert über das Böse. Haben wir schon die epische Abenteuermusik erwähnt?!"

Nach dem Lebenszeichen in der jüngsten Ausgabe von State of Play ist Riverbond auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 22,99 Euro). In dem Voxel-Abenteuer ziehen bis zu vier Spiele im Couch-Koop-Modus los, um gemeinsam Schätze zu suchen, Missionen zu absolvieren, Monster zu bekämpfen und alles in kleine Würfel zu zerlegen. Dafür stehen eine Reihe an Nah- und Fernkampfwaffen zu Verfügung, mit denen man die Action an den eigenen Spielstil anpassen kann. Neben einfachen Gegnerhorden warten zwischendurch auch immer wieder Bosse auf das Quartett. In der Pressemitteilung wird das Spiel als "Diablo trifft Minecraft" umschrieben."Der Ritter hat die Anführer der Acht Welten gefangen genommen und sorgt für Chaos, Dürren und Verwirrung! Begebt euch auf diesem actiongeladenen Abenteuer durch wunderschöne, handgearbeitete Welten, besiegt gemeinsam das Böse und helft den charmanten Bewohnern von Riverbond. Schaltet jede Menge Waffen frei, rüstet neue Skins aus und aktiviert Power-ups, um euch euren Weg zum Ruhm in bester Manier eines Hack-and-Slays freizukämpfen!"Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer