Riverbond: Kooperativer Dungeon-Crawler bereitet sich auf den Switch-Start vor - 4Players.de

Das kanadische Indie-Studio Cococucumber wird sein bereits im Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienenes Action-Adventure Riverbond am 10. Dezember 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis wird im eShop mit 21,99 Euro angegeben. Die Switch-Umsetzung wird mit einer neuen Welt und einem Crossover-Skin des Spelunky Guys aufwarten, die auch alle anderen Plattformen zum Switch-Start als kostenloses Update erhalten sollen.Über das Spiel selbst schreiben die Macher: "Riverbond ist ein lustiges und rasantes Abenteuerspiel in einer atemberaubenden Voxel-Welt, das bis zu vier Spieler auf der heimischen Couch zusammen erleben können. Begebt euch auf eine heldenhafte Reise, absolviert Missionen, kämpft gegen putzige Feinde und zertrümmert alles zu kleinen Würfeln! Werden du und deine Freunde zu den legendären Helden von Riverbond?Der Ritter hat die Anführer der Acht Welten gefangen genommen und sorgt für Chaos, Dürren und Verwirrung! Begebt euch auf diesem actiongeladenen Abenteuer durch wunderschöne, handgearbeitete Welten, besiegt gemeinsam das Böse und helft den charmanten Bewohnern von Riverbond. Schaltet jede Menge Waffen frei, rüstet neue Skins aus und aktiviert Power-ups, um euch euren Weg zum Ruhm in bester Manier eines Hack-and-Slays freizukämpfen!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch