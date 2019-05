Giga Wrecker: ALT.: Veröffentlichung der Version für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Aktualisierung vom 3. Mai 2019, 07:17 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. April 2019, 09:33 Uhr:

Inzwischen haben Rising Star Games, Limited Run Games und Game Freak Giga Wrecker ALT. für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Die erweiterte Version des 2D-Plattformers der Pokémon-Macher kann für 24,99 Euro via PlayStation Store eShop und Microsoft Store (ab 17:00 Uhr) heruntergeladen werden. Hier eine aktuelle Kostprobe:Giga Wrecker ALT., die überarbeitete und erweiterte Version von Giga Wrecker , wird am 30. April für PlayStation 4, am 2. Mai für Switch und am 3. Mai für Xbox One erscheinen. Der Preis wird 24,99 Euro in digitaler Form betragen. Im Vergleich zur 2017 erschienenen PC-Version werden 20 neue Levels, weitere Begleiter und ein neuer Schwierigkeitsgrad geboten.Produktbeschreibung des Herstellers: "In einer nahen Zukunft wurde die Erde von Robotern eingenommen. Nun liegt das Schicksal des Planeten in der Hand eines jungen Mädchens, das zum Supermenschen wird. Die mit unglaublichen kybernetischen Kräften gestrafte Reika Rekkeiji ist nur knapp dem Tod entkommen. (...) Giga Wrecker ALT. kombiniert aufregendes Jump-'n-Run-Gameplay, heftige Kämpfe und physikbasierte Puzzle-Herausforderungen in einem spannenden Abenteuer. Reika zerstört robotisierte Feinde und die Welt um sie herum, um die dadurch enstehenden Bruchstücke in allerlei Waffen und Werkzeuge umzubauen. Diese kannst du einsetzen, um Hindernisse zu überwinden und Puzzles zu lösen. Durchstreife die Level und bekämpfe die robotisierten Eindringlinge, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten, bevor es zu spät ist!"Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer PS4 Switch Xbox One